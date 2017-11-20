17:55 20 ноября 2017 0

Кадр из спектакля «Зойкина квартира», который был показан и в Омске во время гастролей Фото: с сайта angagement.info

Тюменский театр «Ангажемент», который фактически «кинули на деньги» в лучших традициях 90-х, написал официальную претензию «ТОП-Театру» в Омске. Если ситуация с оплатой гастролей не разрешится в ближайшее время, тюменцы готовы подавать в суд. В такой же ситуации перед новым годом может оказаться и пермский театр, гастроли которого должны также пройти в злополучном омском театре.

Как рассказала корреспонденту «URA.RU» замдиректора тюменского «Ангажемента» Елена Машкова, омский театр сам вышел на тюменцев с приглашением на гастроли — это произошло в конце августа.

Натела Полежаева — директор омского «ТОП-Театра» Фото: с сайта top-teater.ru

«Ангажемент» согласился и подготовил девять спектаклей — детских и взрослых, которые и показал на сцене «ТОП-Театра» с 29 сентября по первое октября.

«Это хорошие спектакли, в частности, детские — „Умная собачка Соня“, „Бармалей“, взрослые — „Носферату“, „Зойкина квартира“, „Вино любви“, — пояснила собеседница агентства. — В Омск ездили 38 человек. Это напряженная работа, по три-четыре спектакля в день. Зрителям очень понравилось».

По договору «ТОП-Театр» должен был перечислить оплату «Ангажементу» через 10 дней после подписания акта, рассказала Елена Машкова. Однако денег нет до сих пор. Сначала в Омске трубку брали и просили подождать, ссылаясь на сложности с финансированием, отметила она. Но теперь даже дозвониться до «ТОП-Театра» не получается. Речь между тем идет о серьезной сумме, около 400 тысяч рублей.

«Можно чего-то подобного ожидать, если договор не подписан, — говорит Елена Машкова. — Но у нас подписаны все документы: и договор, и акты. Конечно, это серьезная сумма для нашего небольшого театра. Никогда до этого такой ситуации не было. К нам приезжал и „Коляда-Театр“, были обменные гастроли с Серовским театром, но подобного не случалось».

В министерстве культуры Омской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что «ТОП-Театр» полностью частная компания и «ни в списке подведомственных организаций, ни в планах финансирования его нет».

Омский «ТОП-театр», по данным из открытых источников, принадлежит в том числе экс-снохе бывшего губернатора Омской области, бывшему помощнику сенатора Елены Мизулиной, известной в Омске бизнес-леди Нателе Полежаевой. Бывшая супруга старшего сына Леонида Полежаева — Константина — является не только руководителем омского «ТОП-Театра», но и учредителем ООО «Санаторий Рассвет», на территории которого находятся театр и еще нескольких компаний в Омске.

В «Рассвете» же, если верить омским СМИ, в этом году прошла встреча оппозиционера Алексея Навального с волонтерами — территорию предоставила Натела Полежаева, после чего и лишилась статуса помощника сенатора Елены Мизулиной на общественных началах.

Получить комментарий у директора «ТОП-Театра» Нателы Полежаевой не удалось: в самом театре корреспонденту агентства заявили: «Сегодня в театре выходной, звоните завтра». В приемной санатория «Рассвет» сообщили, что Натела Полежаева на рабочем месте отсутствует, поскольку находится на важной встрече и вряд ли сегодня появится в своем кабинете.

Между тем, согласно информации на сайте омского театра, в декабре сюда с гастролями должен приехать театр «У Моста» из Перми с четырьмя спектаклями. Пока, судя по всему, пермяков история с «Ангажементом» не напугала. «Если бы у нас были какие-либо изменения, об этом стало бы известно», — заявили корреспонденту «URA.RU» в администрации театра «У Моста».