ФРГ хочет сорвать тайные планы Трампа по восстановлению «Северного потока»: подробности

Bild: ФРГ хочет сорвать восстановление «Северного потока — 2»

05 марта 2025 в 03:51 Размер текста - 17 +

Возможный перезапуск «Северного потока» вызвал бурное обсуждение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Президент США Дональд Трамп намерен восстановить трубопровод «Северный поток», проходящий по дну Балтийского моря из России. Эту информацию обнародовали сразу несколько источников. По неофициальным сведениям, переговоры на эту тему уже начались. Официального подтверждения ни с одной из сторон не было. В то же время действия Вашингтона вызывают беспокойство у ряда европейских стран, которые не заинтересованы в таком ходе событий. Подробности — в материале URA.RU. Трамп тайно работает над восстановлением «Северного потока» Спецпосланник Трампа Ричард Гренелл проводил неофициальные встречи в Швейцарии для обсуждения возобновления работы газопровода «Северный поток». По информации издания Bild, он встречался с целью организации сделки, которая позволит американским инвесторам участвовать в поставках российского газа. Трамп проявляет интерес к запуску газопровода Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead По сведениям издания, переговоры также затрагивали возможность адаптации газопровода для транспортировки зеленого водорода из Финляндии в Германию. В немецких правительственных кругах отсутствует официальная информация о таких встречах, а сам Гренелл опубликованные сведения комментировать не стал. Оператор «потоков» подтвердил контакт с Трампом Тем временем, по вопросу возобновления работы российского газопровода планирует связаться с командой Трампа директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Об этом написала газета Financial Times. Возобновить работу «Северного потока — 2» он намерен при поддержке американских инвесторов. Взрыв на «Северном потоке» произошел в 2022 году, с тех пор он не действует Фото: Danish Defence Тем временем, в Вашингтоне осведомлены о планах Варнига и рассматривают это как возможность для восстановления отношений между США и Россией. Также в публикации отмечается, что ряд европейских лидеров выразили обеспокоенность по поводу потенциальных переговоров. ФРГ хочет помешать восстановить «Северный поток» В свою очередь, меры по блокировке запуска трубопровода «Северный поток — 2» рассматривает правительство Германии. Такая информация появилась на фоне обсуждаемого диалога между Россией и США. Германия намерена помешать планам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Федеральное правительство изучает варианты предотвращения повторного строительства трубопровода в Балтийском море», — пишет Bild. Источники газеты подтвердили, что возможные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом могут включать сделку по поставкам газа в Европу. Ряд СМИ посчитали информацию о секретных переговорах по поводу восстановления газопровода вбросом. По версии «Царьграда», ее можно расценить элементом кампании против Трампа, направленной на дискредитацию американского политика в глазах немецких элит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Дональд Трамп намерен восстановить трубопровод «Северный поток», проходящий по дну Балтийского моря из России. Эту информацию обнародовали сразу несколько источников. По неофициальным сведениям, переговоры на эту тему уже начались. Официального подтверждения ни с одной из сторон не было. В то же время действия Вашингтона вызывают беспокойство у ряда европейских стран, которые не заинтересованы в таком ходе событий. Подробности — в материале URA.RU. Спецпосланник Трампа Ричард Гренелл проводил неофициальные встречи в Швейцарии для обсуждения возобновления работы газопровода «Северный поток». По информации издания Bild, он встречался с целью организации сделки, которая позволит американским инвесторам участвовать в поставках российского газа. По сведениям издания, переговоры также затрагивали возможность адаптации газопровода для транспортировки зеленого водорода из Финляндии в Германию. В немецких правительственных кругах отсутствует официальная информация о таких встречах, а сам Гренелл опубликованные сведения комментировать не стал. Тем временем, по вопросу возобновления работы российского газопровода планирует связаться с командой Трампа директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Об этом написала газета Financial Times. Возобновить работу «Северного потока — 2» он намерен при поддержке американских инвесторов. Тем временем, в Вашингтоне осведомлены о планах Варнига и рассматривают это как возможность для восстановления отношений между США и Россией. Также в публикации отмечается, что ряд европейских лидеров выразили обеспокоенность по поводу потенциальных переговоров. В свою очередь, меры по блокировке запуска трубопровода «Северный поток — 2» рассматривает правительство Германии. Такая информация появилась на фоне обсуждаемого диалога между Россией и США. «Федеральное правительство изучает варианты предотвращения повторного строительства трубопровода в Балтийском море», — пишет Bild. Источники газеты подтвердили, что возможные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом могут включать сделку по поставкам газа в Европу. Ряд СМИ посчитали информацию о секретных переговорах по поводу восстановления газопровода вбросом. По версии «Царьграда», ее можно расценить элементом кампании против Трампа, направленной на дискредитацию американского политика в глазах немецких элит.