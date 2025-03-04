Все регионы
Московская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
03:28
В Махачкале ввели режим КТО из-за вооруженного сопротивления силовикам
03:28
Депутат Госдумы Лисовский заявил в Кургане, что четыре года работал без выходных. Фото
02:53
В Махачкале объявили режим КТО
США свернули военную помощь Украине: что теперь грозит ВСУ
02:28
«РВ»: армия России прорвалась в Харьковскую область из Белгородской
1
02:26
Axios: Трамп видит в Путине партнера, а в Зеленском — врага
02:16
В Екатеринбурге пропал 8-летний мальчик, его ищет полиция. Фото
Путин разрешил спор новгородских элит о новом губернаторе
02:07
РБК: суд арестовал активы железнодорожников по иску Генпрокуратуры
01:51
Команде во главе с уроженцем Златоуста выплатят 250 тысяч долларов
01:41
В ООН приняли российскую резолюцию по 80-й годовщине Второй мировой
Неизвестные дважды за день открыли огонь по людям в Петербурге: что известно
01:37
Reuters: США и Украина подпишут сделку по добыче полезных ископаемых
01:33
Bild: Германия ищет способ помешать восстановить «Северный поток - 2»
2
01:27
Выставлены цены за билеты на матчи «Автомобилиста» на новой «УГМК-Арене». Скрин
1
В Белом доме рассказали об итоговом мнении Трампа о спецоперации: главное о СВО за 4 марта
01:26
По всему Ямалу завоют сирены
01:11
Сийярто: США готовы обсуждать отмену части санкций против России
1
01:09
В центре Челябинска продают квартиру с баней и джакузи на крыше за 34 миллиона. Скрин
Путин уладил с важным партнером разногласия в ООН по Украине
00:55
Тюменец гонялся за школьниками и угрожал убийством
00:48
Курганцы потребовали вернуть табличку на место исчезнувшей деревни. Фото
4
00:47
У здания ИТМО в Петербурге водитель BMW X5 открыл огонь по девушке
Россия нашла новую нишу в экономике
00:46
Путин предложил пост главы Новгородской области выходцу «школы губернаторов»
00:28
При записи в лагеря Екатеринбурга произошел сбой. Скрин
1
00:19
Дети Тюменского района могут остаться без занятий из-за аварии на газопроводе
Россия собрала новейшие достижения в одной экспозиции
00:13
Роботы проверяют детей Ханты-Мансийска на ОРВИ
00:00
Зеленский поручил главе минобороны уточнить у США факт остановки поставок оружия
4
04 марта 2025
23:59
«Посадили мужчину»: к ТРЦ «Карнавал» съехались скорая и полиция с мигалками. Фото
Банки начали снижать ставки по ипотеке: что это значит, ждать ли дальнейшего падения
23:58
Мошенники придумали новую схему, чтобы обманывать школьников из ЯНАО
23:43
В Петербурге мужчина открыл огонь по прохожим из квартиры
1
23:42
Постные завтраки: 7 быстрых и полезных рецептов на каждый день Великого поста
2
С чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским попрощались в Преображенской церкви. Фоторепортаж
23:42
Лавров не знает, чего ждать от Зеленского после отказа США поставлять оружие
5
23:30
Поджигательницу банкомата в Перми отправили под домашний арест
23:27
«Намеревались лишить жизни»: возбуждено дело из-за брошенного на морозе младенца в Нижнем Тагиле
1
Насиловал девочек на своих концертах: Оксимирона* обвинили в педофилии
23:14
Шумков объяснил, какие врачи нужны в Кургане. Фото
10
23:10
Раскрыто состояние грудничка, брошенного на скамейке в Нижнем Тагиле
23:05
Девять человек погибли после теракта, устроенного смертником в Пакистане
1
В главу района на Алтае выстрелил бывший подчиненный: детали убийства и последующей попытки суицида
23:01
Песков: Россия готова работать с США в Донбассе и Новороссии
11
23:00
РБК сообщил о решении затяжного вопроса с врио главы Новгородской области
22:57
«Дочка» VK побила собственный рекорд, заработав 13,6 миллиард рублей в 2024 году
3
В Кремле поприветствовали решение Трампа принести мир на Украину: главные заявления Пескова
22:57
В Нижнем Тагиле младенца бросили на скамейке
22:50
Маск «уколол» Зеленского после его извинений перед Трампом
3
22:48
Минтранс Прикамья передумал запускать речной маршрут до Оханска и Осы
Трамп прекратил помощь Украине после скандала с Зеленским: сколько продержатся ВСУ
22:43
RTE: Ирландия развернет войска на Украине, несмотря на запрет ООН
6
22:38
Стало известно, когда жители ХМАО получат перерасчет за электричество
22:38
Приставы остановили продажу жилья на Кисегаче дочери основателя «Арианта»
Началась торговая война США и КНР: какие новые пошлины ввели страны и как это касается России
22:34
Песков опроверг участие Путина в переговорах США и Ирана
22:27
Премьер Грузии пришел вне себя из-за решения Киева по мэру Тбилиси
22:16
В США допустили возобновления помощи Украине при одном условии
2
«Не принес России ничего, кроме горя»: в чем именно раскаялся Трамп перед РФ
22:15
Курганские хоккеисты вырвали победу у соперника на его поле в Ижевске. Фото
3
22:14
Поселения Тюменского района остались без газа из-за аварии
1
22:13
Что известно о легендарном БЦ «Карнеол» в центре Екатеринбурга, который сровняли с землей. Фото
В Госдуме объяснили, кто сможет выйти на пенсию досрочно в 2025 году. Инфографика
22:04
В России цены на книги вырастут на 20%
7
22:00
Успех в кино, скандалы с сыном и клиническая смерть: Елене Яковлевой — 64 года
4
21:59
Власти США объяснили санкции против Мексики, Канады и Китая
3
ВСУ сожгли православную церковь в Погребках: карта СВО на 4 марта
21:48
Премьер-министр Канады назвал Трампа умным парнем, совершившим глупый поступок
4
21:41
В Италии похвалили ВС РФ за перехват инициативы в СВО
21:41
Трюдо заявил о начале торговой войны Канады и США
4
Что известно о таинственной радиостанции Судного дня: какие загадочные сигналы она передает
21:32
Грузинский депутат Заркуа: самый большой враг Украины — Прибалтика
1
21:27
В ФНС объяснили недоступность оформления налогового вычета
4
21:25
Петиция Путину и первый герой проекта Шумкова: главные новости Кургана за 4 марта
21:23
В Кремле раскрыли правду о снятии санкции с России со стороны США
3
21:20
Тюменские «наливайки» спешно меняют вывески
1
21:14
Спасет от боли, обострит ум и улучшит пищеварение: зачем употреблять корицу
2
21:12
Губернатор Кухарук анонсировал масштабную реновацию в ХМАО
2
21:04
Зеленский попросил Трампа дать ему второй шанс после встречи в Белом доме
13
21:01
Зеленский рассказал, что он делает для завершения спецоперации
9
21:00
Мужской стриптиз вызвал в ХМАО ажиотаж перед 8 Марта
2
20:57
«Коммерсант»: офицер за деньги разрешал солдатам воевать на ЗРПК «Панцирь»
6
20:56
Басков выступит на благотворительном концерте в ХМАО
2
20:51
Тундровики раскритиковали лошадей, а следователи взялись за новое дело о педофилии: события на Ямале 4 марта
20:49
В пермском ДК Солдатова произошел пожар
20:48
Отчим, избивавший ребенка в Перми, оказался злостным должником
20:47
«Денег не хватает»: свердловская учительница заявила об урезании выплат
2
20:45
Ученых челябинского вуза обязали заработать на науке в 30 раз больше денег
4
20:44
Вэнс заявил о невозможности продолжать спецоперацию на Украине
5
20:44
Песков: Зеленский запретил самому себе договариваться о мире с Россией
3
20:37
Миасский автозавод выпустит новый грузовик
1
20:36
На обустройстве нового месторождения дочки «Газпрома» в ЯНАО установили санитарную зону
20:36
В Перми пьяный мужчина угрожал взорвать дом
20:33
Baza: главу Федерации фигурного катания Москвы обвинили в хищении средств МО
7
20:31
Власти Ирана не готовы унижаться подобно Украине
4
20:29
Дума Сургута отказалась от довыборов
1
20:23
В Тюмени горит банный комплекс «Городские парильни». Фото
20:20
Силовики нагрянули с проверкой в бойцовский клуб властей ХМАО. Инсайд
20:18
Fox News: Трамп объявит Конгрессу о завершении СВО
12
20:17
Губернатор Шумков предложил объединить территории двух школ Кургана
12
20:13
Песков: Россия скромно может надеяться на благоразумность Киева. Видео
3
20:11
В Екатеринбурге сутенер избежала тюремного срока, помогая фондам
1
20:09
Тюменцам предлагают зарплату до миллиона рублей за неполный рабочий день
2
20:06
Жительница ХМАО получила условный срок за покупку таблеток для похудения
20:05
В Перми готовят к сдаче проблемный дом на улице Карпинского
20:05
После публикации URA.RU незрячего инвалида из Златоуста обеспечили лекарствами
20:05
Полицейского, связанного со скандальным подрядчиком мэрии Ноябрьска, уволили по утрате доверия
19:58
Умер иеромонах, окормлявший бойцов СВО
5
19:58
В Екатеринбурге резко выросло число закрытых классов на карантин
4
19:53
В ЯНАО возбудили уголовное дело из-за опасных трещин в новом доме
19:51
Свердловчанина, взявшего в заложники семью в Тайланде, судят за убийство матери
2
19:49
В Госдуме раскрыли заманчивое предложение Маска Зеленскому
2
19:41
Чей кот: в Петербурге парень попытался отсудить у бывшей девушки животное
1
19:40
Тундровиков ЯНАО возмутила поддержка властями коневодства. Видео
8
19:39
В ЯНАО сельчане выбрали нового главу поселка
19:37
Счетная палата заявила о росте доходов федерального бюджета
4
19:36
Где купить дешевые тюльпаны в Кургане. Список
19:28
Кнайсль заявила о «коварном» плане Путина и Трампа
3
19:23
Чиновникам управления капстроя в ХМАО пришлось спасаться от протекающей крыши тазиками. Фото
3
19:22
Генпрокуратура наказала виновных в срыве сроков нацпроекта в Тюменской области
1
19:20
Пермяков зовут паковать обувь в Москву за зарплату 240 тысяч
1
19:13
В Перми суд закрыл шаурмечную и кафе
2
19:13
Чехия заметила неполадки в поставках нефти из России
3
19:12
Единороссы ЯНАО начнут праймериз без утвержденного списка участников
19:11
Венгрия пообещала выступить на саммите ЕС против продолжения боев на Украине
4
19:07
Проверки, иск, суды: хроника ликвидации фонда Ройзмана*
19:04
В ЯНАО арестовали подозреваемого в педофилии мужчину
19:04
В Челябинской области обновят 146 территорий. Фото
1
19:03
Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в школы ХМАО
1
19:03
В Миассе спроектируют благоустройство городского пляжа. Скрин
19:02
Суд Шадринска встал на сторону призывника, спорившего с военкоматом из-за службы
3
19:01
Александр Беглов: шествие «Бессмертного полка» вернется на Невский проспект
6
19:00
Премьер-министр Мьянмы рассказал Путину притчу про Будду и священную корову
5
19:00
Курганцы обсуждают закрытие магазина «Метрополис» на улице Горького
13
18:58
Сразу два банка объявили о снижении ставок по программам ипотеки
7
18:58
Курганцы встали в пробке из-за перекрытия улицы Свердлова. Скрин
2
18:52
Беглов: Петербург обеспечит максимальную безопасность на 80-летие Дня Победы
18:51
Мобилизованный из Тюменской области погиб на СВО через двое суток после своего дня рождения. Фото
18:50
В Челябинске растут цены на садовые участки с домом. Инфографика
18:50
Путин поблагодарил Мьянму за подаренных шестерых слонят. Видео
2
18:48
Склеп главы города, тюрьма и архив: 100 лет истории Спасской церкви в центре Тюмени
18:46
Тюменский тракт перекрыли из-за аварии
18:42
Первое челябинское предприятие получило статус ЭКГ-лидера
1
18:42
Экс-главу российской «дочки» Google оштрафовали на 232 миллиона рублей
1
18:41
Россияне пожаловались на невозможность получить налоговый вычет от ФНС
11
18:39
Петербургский суд вернул квартиру пенсионерке, обманутой мошенниками
2
18:38
Пожилой пермяк, 36 лет назад потерявший документы, разыскивает родных
18:33
В Подмосковье девочка хотела устроить сюрприз брату, но выпала из окна
5
18:29
Врач объяснила, почему в межсезонье легко простудиться
3
18:27
Водителей большегрузов предупредили о предстоящих ограничениях на дорогах в ЯНАО
18:27
Текслер потребовал усилить безопасность в школах и детсадах Челябинской области
18:24
Axios: Трамп относится к Путину как к партнеру, а к Зеленскому - как к врагу
1
18:18
Атомный комбинат в Озерске создал новую систему мониторинга утечки радионуклидов
1
18:18
На тюменского рэпера подали заявления в МВД РФ, СК РФ и Генпрокуратуру
1
18:17
Власти ХМАО отчитались о запуске нового производства в Арктической зоне
5
18:15
Депутат Галиева, у которой прошли обыски, хочет уйти из Шадринской думы. Инсайд
1
18:14
В Кургане женщины-водители автобусов рассказали, почему выбрали профессию
3
18:13
«МТС Юрент» и Whoosh не смогли оспорить запрет на электросамокаты в Перми
3
18:13
Безработный депутат из ХМАО требует миллион рублей с директора УК за клевету
18:12
В Киеве испугались потерь территорий из-за приостановки помощи США
4
18:11
«Исчадие закона»: ставшая мемом следователь из Екатеринбурга впервые высказалась о славе
5
18:09
Роспотребнадзор оценил опасность воздуха на пермском заводе, где был пожар
18:08
Власти ЯНАО анонсировали новую платформу о городах-юбилярах
18:07
В России появился новый благотворительный фонд, работающий без пожертвований
2
18:07
В Челябинске «Ростелеком» за 110 миллионов рублей продает здание АТС. Фото
18:04
В Раде подготовились к экстренным переговорам с США
4
18:02
Челябинское УГИБДД выступило со спецобращением к водителям из-за непогоды
18:00
Чеченский боец «Борз» из Кургана, оставивший Европу ради СВО, получил госнаграду
17:59
Музей в Березниках на день сделает вход бесплатным для посетителей
17:54
Реестр иностранцев в Курганской области пополнился шестью мигрантами
17:54
В Магнитогорске отдали под суд участников наркокартеля
1
17:49
В Салехарде собирают подписи против «Витошки» в школах и детсадах
3
17:49
Спектакли пермских театров вошли в «Золотой фонд театральных постановок России»
17:48
Цены на тюльпаны в Челябинске выросли почти на 50%. Фото
1
17:47
Россиян похвалили за стремление создавать отечественные игрушки
2
17:46
Как выглядит обновленная Спасская церковь в центре Тюмени. Фоторепортаж
2
17:43
Глава Ямала обсудил с мэром Салехарда благоустройство столицы к 430-летию
17:42
В Перми эвакуировали посетителей БЦ Green Plaza. Фото
17:41
В Тюмени отремонтируют дороги на трех улицах. Список
1
17:38
Прокурор требует отправить бывшего военпреда пермского завода «Телта» в колонию
3
17:36
В пяти городах Челябинской области продлили режим НМУ
17:33
Истерики у диетолога и внезапный любовник: жизнь и карьера Ольги Картунковой
1
17:24
В Петербурге задержан педофил с Урала, находившийся в федеральном розыске
1
17:23
Bloomberg: Трамп попросил Путина об услуге
4
17:23
Тюменскому замгубернатора Вахрину разрешили отправиться на СВО
4
17:21
Матерей героев поздравили с наступающим 8 Марта в Челябинске. Фото
17:21
Легенды русского рэпа закатят шоу на 8 Марта в Екатеринбурге
17:20
Курганцы массово отправились на рыбалку: где и какую рыбу ловят. Список
2
17:18
Арестован мигрант-нелегал, убивший таксиста в Екатеринбурге. Фото
17:15
В Кургане обсуждают создание спа-центра вместо бассейна. Инсайд
1
17:15
«Запинывали ногами»: сын высказался об убийстве отца-таксиста в Екатеринбурге
3
17:12
Жители ХМАО скупают особые букеты перед 8 марта
1
17:12
В Петербурге горит производственное здание на 3500 квадратах
1
17:12
Житель пригорода Перми выбросил кошку и котят из окна высотки
1
17:10
Деньги за отмененный концерт Лолиты пермяки получат за 10 дней
17:10
Трампа предупредили о бунте демократов на Конгрессе
4
17:05
Стал известен один из самых спортивных холдингов России
1
17:05
Политолог перечислил страны, в которых согласятся принять Зеленского на ПМЖ
6
17:05
Жена экс-главы курганского СУ СК Францишко не уезжает вслед за супругом. Инсайд
8
17:03
Тюменские застройщики теряют позиции в важном рейтинге
1
17:01
Пассажир, летевший из Новосибирска в Петербург, устроил драку на борту самолета
17:00
От Крыма до Чукотки: арестованные в ХМАО саратовские «черные рекультиваторы» отмывали миллионы по всей стране
1
16:59
Новые тротуары, остановки и очистные: губернатор пообещал решить проблемы тюменцев
3
16:57
«Битва экстрасенсов», аквадискотека и живая музыка: где в Кургане отметить 8 марта
16:56
В Челябинске почти на год перенесли дискотеку звезд 90-х
16:55
Жители ХМАО жалуются Путину на отсутствие тренера по хоккею для детей. Фото
1
16:55
Песня курганского ансамбля «Цветень» прозвучала в популярном сериале на ТНТ
3
16:54
Масштабный фестиваль со звездами сорвался в Екатеринбурге
16:52
В ЯНАО переобуют спасателей на 1,5 млн рублей
16:51
Пермские НКО получат гранты от губернатора на 28 млн рублей
16:51
«Я — не мальчик для битья»: Муромов рассказал, почему покинул «Суперстар!»
12
16:50
Из США массово выгоняют граждан Армении
13
16:50
«Ударил несильно»: жена мигранта, убившего в Екатеринбурге таксиста, рассказала о конфликте
8
16:45
«Вот где надо про рожалок читать»: экс-чиновник оценил аншлаг на концерте Анны Асти в Кургане
15
16:41
Госдума одобрила штрафы за продажу энергетиков детям
1
16:40
На Екатеринбург надвигается снегопад
16:38
Петербург запустит производство алкозамков для каршеринга
1
16:33
8 марта на пермской телебашне включат праздничную подсветку
16:33
Мошенник украл 2,5 млн рублей у семьи раненого участника СВО из Магнитогорска. Видео
1
16:33
Появились кадры зверского убийства алтайского чиновника
10
16:30
После обысков и арестов в филиале КГУ курганцы написали письмо президенту Путину
41
16:27
В Петербурге скончался Герой Социалистического Труда Геннадий Краснопеев
16:24
В России начнут применять вакцину против рака
4
16:23
Руководитель Госавтоинспекции ЯНАО остался без заместителей
1
16:20
Жителей ХМАО зовут работать на завод соусов с зарплатой в полмиллиона
2
16:18
Нефтяники помогут социальным проектам в ХМАО, ЯНАО и Тюмени
16:16
Суд Петербурга оштрафовал жену Невзорова* за репост его публикации
1
16:15
В здании парламента Сербии оппозиция зажгла фаеры. Видео
3
16:14
Полиция ХМАО начала проверку после слухов о поножовщине в школе
16:13
Жене челябинского бойца СВО обманом оформили микрозайм в сетевом магазине
3
16:12
В пермском транспорте тестируют оплату проезда через СБП
1
16:10
Пермский вуз подготовил план на случай террористической угрозы в условиях СВО
16:10
Медработник из ЯНАО нарушает СанПиН и покупает лекарства пациентам за свой счет
4
16:08
Starbucks зарегистрировал товарный знак в России
16:03
В уральском вузе начали тестирование одних из самых передовых учебных аудиторий в стране
16:02
Курганские моржи окунули в прорубь гостей из Сирии и Судана. Видео
16:00
В Польше взвыли из-за жалости к Украине после решения Трампа
2
15:57
В Перми закрыли уголовное дело экс-директора порта «Пермь» о хищении миллиарда
5
15:57
Пермский внутрипол определился с мэром проблемной территории
15:57
Светящийся арт-объект «Бескрайний» обойдется бюджету Салехарда в 10 млн рублей. Скрин
3
15:54
ХМАО останется весной на месяц без солнца. Скрин
4
15:49
Лукашенко поставил задачу рыть землю в поисках редкоземельных металлов
10
15:44
В Челябинске детсад оштрафовали из-за ушиба ребенка, который качался на стуле
1
15:42
Активисты в черном пришли в суд к мигранту, убившему таксиста в Екатеринбурге. Фото
13
15:39
Медведев: администрация Трампа не будет кормить «нацистскую дворнягу» Зеленского
5
15:38
Хачапури без сыра и пицца без мяса: где вкусно поесть в пост в Перми
1
15:37
В Тюмени автобус сбил школьника. Фото
15:35
«Мечел» назначил нового гендиректора компании с выручкой 15 миллиардов
1
15:34
Фонд Ройзмана* оплатил ремонт машины после ДТП с его участием
15:32
Тюменские власти отдали миллиард компании без репутации
1
15:28
Замечены факты отступления ВСУ из Курской области
3
15:26
В ХМАО разводятся 94% пар
6
15:25
В Кургане развернулась новая стройка у бассейна. Видео
2
15:24
Участника ОПГ, наживавшегося на челябинских дорогах, просят отправить в колонию
4
15:22
Челябинский доктор Рыжий раскрыл всю правду о про- и пребиотиках
15:19
Текслер призвал быстро реагировать на просьбы челябинских ветеранов и бойцов СВО
1
15:16
СВО, ранение и BlaBlaCar: жена рассказала, как ее муж-боец пропал по пути из Читы в Екатеринбург
4
15:13
Премьер Италии категорически отказалась помогать Украине
5
15:10
В Пермском крае повысят размер выплаты за рождение ребенка женам участников СВО
15:08
Завтрак «шлифовщика» и обед «сварщика»: как кормят детей в крупной школе на Уралмаше. Фото, видео
1
15:04
Для постящихся депутатов Госдумы составили специальное меню
5
15:03
Суд заставил нефтяную компанию в ХМАО проиндексировать зарплату работникам
1
15:01
Вице-президент США Вэнс мемом высмеял утверждения сенатора Мерфи. Скрин
6
15:00
Жителей Тобольска терроризирует стая бездомных собак
14:58
Суд присяжных в ЯНАО отправил в колонию вахтовика за убийство соседа
14:58
Тюменца осудят в Томске за убийство почти 30-летней давности. Видео
14:55
Адвокат Тонкий: Блиновская имеет шанс выйти на свободу уже через полгода
2
14:55
Сольный концерт Мацуева бесплатно покажут во всех районах Пермского края
14:54
Минпромторг не готовится снимать пошлины на иностранные товары
1
14:53
В Копейске появление табличек о бомбоубежищах объяснили инвентаризацией. Фото
14:52
США продолжают поддерживать Украину, несмотря на прекращение военных поставок
1
14:51
Стало известно, кто застрелил алтайского чиновника
3
14:51
«Товарищи погибли»: свердловский боец СВО рассказал, как 81 день удерживал позиции под огнем ВСУ. Видео
5
14:49
Челябинский депутат Ботов наградил медалью узницу концлагеря. Фото
14:49
Самый высокий снежный покров в Пермском крае отмечается в Губахе
1
14:47
Челябинского «Тайсона», откусившего ухо оппоненту, отправили под суд
2
14:44
Арестован пятый фигурант по делу о пытках в Каменске-Уральском
8
14:43
Банкомат в Перми подожгла учительница, поверившая фальшивому директору школы
1
14:41
ВСУ потеряют бронетехнику из-за решения Трампа
14:41
Курица за 74, кефир за 39: как за 11 лет изменились цены в Екатеринбурге. Инфографика
2
14:40
Прокуратура обязала главу челябинского района разобраться с бродячими псами
1
14:40
Стала известна главная ошибка ВСУ перед ударом «Искандера» по батальону
14:35
В Кремле ответили на вопрос URA.RU о послании Путина Федеральному собранию
1
14:34
Ветеранов СВО из ЯНАО отправят на масштабные соревнования в соседний регион
14:32
Появились новые подробности в деле об убийстве пермячки с тату в виде змеи, пропавшей в 2023 году
14:32
Челябинским каменщикам готовы платить до 135 тысяч рублей в месяц. Скрин
14:30
ФСБ занялась москвичами: в челябинском Ростехнадзоре вновь прошли обыски
3
14:30
Единственный арендатор покинул элитный павильон: что происходит на блошином рынке Кургана. Фото, видео
10
14:29
Вэнс: Вашингтон и Москва сотрудничают по поводу мирного договора по Украине
2
14:28
В ХМАО назвали самые популярные туры на весенние школьные каникулы
14:28
Кремль — URA.RU: День Победы в 2025 году пройдет масштабно
8
14:28
В Челябинске на месте популярной раменной откроют китайское кафе. Фото
14:28
Более 30 000 жителей Тюменской области оформили самозапрет на кредиты
1
14:19
Из Екатеринбурга в Китай: что известно о поезде Пекин — Москва, который проходит через Урал
14:18
В Кремле подтвердили, что Трамп принес много горя России
3
14:16
Баня, гараж и зона барбекю: на что покупателей заманивают продавцы самых дорогих тюменских дач
14:16
СК: глава Завьяловского района Алтайского края застрелен при выходе из кафе
2
14:13
Песков: остановка поставок США на Украину — лучший вклад в дело мира
1
14:10
Челябинскую область накроет снегопад
14:10
Песков прокомментировал возможность снятия американских санкций с России
1
14:10
В Кремле похвалили решение Трампа
1
14:08
Международный женский день и праздник оленеводов пройдут в Новом Уренгое без алкоголя
14:07
Фонд Ройзмана* обвинили в нецелевых расходах
1
14:05
Фон дер Ляйен заявила, что Европа влезет в долги ради помощи Украине
3
14:05
«Просто бомба»: топ-5 заведений Кургана, где готовят вкусную шаурму
10
14:04
Не по-весеннему: синоптики озвучили прогноз погоды на 8 марта в Тюмени
14:01
В Верховной Раде подсчитали, сколько Украина продержится без помощи США
14:00
Пермский стратегический завод готов сотрудничать с США по редкоземельным металлам
14:00
У кандидатов в мэры Верхнего Уфалея проверили документы
13:58
В тюменском муниципалитете не могут найти управу на стадо свиней
13:54
В ХМАО разгорелся скандал из-за слухов о поножовщине в школе
1
13:53
Пермские предприниматели попали под уголовное дело, утаив от налоговой миллионы рублей
1
13:53
ГАИ в Челябинске изменит график работы
13:52
Недавний зэк наворовал в Тюмени на 250 000 рублей. Видео
13:51
Подозреваемые в расчленении тела в Мурино дали признательные показания. Видео
1
13:51
Economist: ВСУ ждет серия «новых Бахмутов» после решения Трампа
6
13:50
Любовь к храмам и волонтерство: чем известен курганский архитектор из депстроя Вольман. Фото
14
13:49
Какие праздники отмечают 5 марта: что нельзя делать в этот день
1
13:49
«Все средства хороши»: врачи предлагают пациентам в ХМАО вызвать в палату священника
1
13:49
Куйвашев официально назначил нового свердловского министра. Фото
2
13:46
Ректор Пермского Политеха заключил сделку в Ираке. Фото
1
13:44
Тысячи ямальцев воспользовались новым механизмом защиты от мошенников
1
13:41
Как отметят День оленевода в Новом Уренгое. Афиша
13:39
Американский хоккеист получил гражданство РФ
13:34
Двое бывших сотрудников парка «Патриот» осуждены за взятки
3
13:31
Курганец отправится в колонию за наезд на полицейского
2
13:28
Пермяки стали чаще падать на скользких улицах
1
13:28
Депутаты предложили разрешить зарядку гаджетов в петербургском метро
1
13:26
Фонд Ройзмана* оспаривает решение о ликвидации
1
13:23
Так дорого или дешево: тюменская чиновница высказалась о ценах билетов в термальные источники
13
13:21
Экс-главу правительства Красноярского края Лапшина посадили на 3,5 года
13:20
Решетников предложил завезти в Россию больше мигрантов
17
13:20
«Злодеи попались!»: у озера в Екатеринбурге нашли нелегальную свалку. Фото
1
13:15
«Коммерсант»: Сытный рынок в Петербурге не станет фуд-моллом
1
13:12
В Пермском крае депутат от ЛДПР Постников настаивает на проведении референдума по вопросу бродячих животных
3
13:10
В Пермском крае открылась школа для потомков буйских удмуртов
13:07
В США раскрыли, когда Украина ощутит последствия приостановки военной помощи
13:06
Shot: H&M окончательно ушла из России, несмотря на планы других брендов
13:05
Александр Беглов: в метро Петербурга стартовала оплата проезда по биометрии
5
13:04
Челябинский экс-замгубернатора не смог отменить взыскание десятков миллионов
13:03
Владелец пермского затонувшего танкера оплатил штраф трудовой инспекции
12:59
Школу в центре Перми отремонтируют за четверть миллиарда рублей
12:57
Путин срочно обратился к 394 гвардейскому мотострелковому полку
1
12:55
Курганские власти презентовали первого участника СВО в проекте Шумкова. Видео
7
12:45
Мэрия изымает участки под строительство нового ЖК в центре Челябинска
5
12:44
Politico: Европа остановила подготовку пакета помощи для Украины
1
12:38
«Тихий и спокойный»: коллеги высказались о таксисте, которого убил мигрант в Екатеринбурге
1
12:36
ВТБ рассматривает возможность снижения ставок по ипотеке
2
12:35
Пермские власти раскрыли, какие специалисты нужны предприятиям
12:35
Пермский край увеличил поставки леса в Иран
2
12:34
Екатеринбуржцы за миллионы рублей продают кладовки. Скрин
12:33
Имущество Блиновских более чем на миллиард рублей арестовано: что принадлежало супругам
1
12:32
В Госдуме предложили запретить использование камер-треног на дорогах
2
12:32
В Кургане на месте закрытого магазина «Равис» открыли Ozon. Фото
2
12:30
Незнакомцы купили билеты через аккаунт тюменки на сайте «ЮТэйр». Скрин
12:29
Минюст подал иск о ликвидации фонда Ройзмана*
4
12:27
Стало известно, когда из Перми запустят речной маршрут до Оханска и Осы
2
12:26
Полиция ХМАО поймала подростков, пытавшихся ограбить кафе
1
12:22
Участника СВО из Челябинска уволили со службы спустя год после рождения детей. Видео
12:18
В Петербурге водитель автомобиля предстанет перед судом за ДТП с мотоциклистом. Видео
12:18
Городской автобус попал в ДТП в центре Кургана. Видео
1
12:17
Уральский бренд одежды взлетел в 2024-м: рассказываем, как
12:14
Глава МИД Японии расстроился из-за запрета на въезд в Россию
11
12:13
В ЯНАО мужчины рассказали о своих планах на корпоративы накануне 8 марта
12:12
В Екатеринбурге спустя год внезапно закрылось бистро с огромным куполом
1
12:09
Верблюд перевернул коляску с младенцем в Пушкине, ребенок получил сотрясение
1
12:05
Многодетная семья из ЯНАО выбрасывает котят на мороз. Фото
2
12:02
Счетная палата вернула в Россию рекордную сумму
3
12:02
Дело о взятках экс-мэра Троицка Виноградова ушло в суд
12:00
Мобилизованный десантник из Каменска-Уральского погиб на СВО
11:50
В Ленобласти госпитализирована полуторагодовалая девочка после опрокинутого кофе
11:50
Пермяки стали более гостеприимными
11:50
В Пермском крае за 24,5 млн рублей продают бетонный завод
11:49
Пермский юрист рассказал какое наказание грозит отчиму, который пытался утопить ребенка
11:48
В Великобритании назвали причины остановки американской помощи Киеву
1
11:46
Курганец расплачивался в магазинах фальшивыми купюрами
11:46
Стало известно, введут ли штрафы за превышение средней скорости
3
11:44
В Перми водители поздравили женщин с 8 марта «бесконечной восьмеркой». Видео
11:43
В уголовном деле депутата Чачина из Екатеринбурга найдены десять пробелов
3
11:42
«Находимся в шоке»: родные высказались об убийстве таксиста нелегалом в Екатеринбурге
1
11:39
Мэрия Сургута объявила сроки приема детей в первые классы
11:38
В Петербурге второклассница попала в реанимацию после соревнований по дзюдо
1
11:35
В Пермском крае взлетели цены на молоко
5
11:33
Как сносят гигантский недострой в центре Екатеринбурга. Видео
11:32
Некоторые работники культуры в ЯНАО получат по миллиону рублей
1
11:31
Житель Подмосковья выиграл 285 млн рублей, купив лотерейный билет на рынке
36
11:30
В ХМАО бизнесмены украли деньги у мэрии, выделенные на рекультивацию мусорного полигона. Видео
2
11:29
40 000 за «фашиста»: тюменца наказали рублем за оскорбление
11:28
«Икарус» с баяном и хором запустят по маршруту 64 в Челябинске. Фото
2
11:23
В Екатеринбурге перекроют важную улицу, связывающую центр с микрорайоном
11:22
Bloomberg: Зеленскому придется унижаться перед Трампом
1
11:17
Прокуратура пригрозила челябинцам штрафами и отключением газа за старые плиты
3
11:17
Челябинская модель Ирина Шейк дебютировала на карнавале в Рио-де-Жанейро. Фото
2
11:16
Холдинг пермского миллиардера получил прибыль на сотни миллионов рублей
11:16
Якушев оценил вклад жителей Еврейской автономной области в достижение целей СВО
1
11:09
Челябинцы будут зарабатывать на обучении коллег
11:07
В Тюмени на полгода перенесли концерт популярной рок-группы
11:05
Курганский мэр ищет застройщиков после поручения Шумкова. Фото
9
11:04
Сенатор США объяснил, кто решит судьбу Украины
5
11:02
Россиянам предложили написать послание герою Великой Отечественной войны
3
11:00
Умер куратор транспортной реформы Перми Александр Клебанов
1
11:00
В Кургане сотрудница Сбербанка присвоила сотни тысяч, использовав чужие данные. Инсайд
10
10:56
Мошенники перевели деньги курганца с карты на «Вайлдберис банк», прислав фото девушки
10:55
В феврале были повышены отпускные цены на сладости
6
10:55
В Тюменской области построят базу отдыха с минеральным источником
10:53
Верховная Рада призвала Зеленского извиниться перед Трампом
2
10:52
Похоронщик из Нижнего Тагила погиб, освобождая село от ВСУ
10:46
Из Челябинска в Казахстан пытались вывезти 150 килограммов спрятанной баранины
10:46
Прокуратура: в Чебаркуле контракты на СВО со срочниками подписаны с нарушениями
1
10:43
Челябинцы требуют ремонт аварийного моста через реку Ай. Видео
10:42
Экономическая война: Китай нанес удар по США
1
10:40
Врач городской больницы в ЯНАО обвиняется в мошенничестве при получении выплат
2
10:40
Соцфонд досрочно отправил на пенсию десятки матерей из ХМАО
2
10:38
Пермский университет отказался от наличных денег
3
10:38
Из Челябинской области в Казахстан пытались незаконно вывезти оборудование для производства асфальта
10:37
Текслер распределил новые партийные посты в челябинской «Единой России»
10:32
Shot: жена Петросяна не платит коммуналку за квартиру в полмиллиарда рублей
10
10:31
В Тюмени власти изымут землю и гаражи для строительства улицы в центре города
10:31
К Земле движется облако плазмы: прогноз магнитных бурь на 5 марта 2025 года
4
10:30
В ЯНАО резко вырос спрос на курьерскую доставку подарков
10:27
Поликлиники ЯНАО меняют графики приема пациентов
10:24
Китай ввел доптарифы на сельхоз продукцию США
4
10:21
Из челябинского аэропорта отправили 670 килограммов личинок хирономидов
10:19
В Екатеринбург поступило 18 тонн зараженного томата из Казахстана
10:16
Курганец отдал детям 400 тысяч рублей, чтобы поехать с новой женой на море
10
10:15
В тюменском селе нашли смертельно опасную инфекцию
1
10:15
Челябинец получил срок за смертельное ДТП в Курганской области
10:13
Cumhuriyet: Европа советует Зеленскому мириться с Трампом
10:09
Пентагон заявил об остановке военной помощи Украине
2
10:06
На двух участках Пермского тракта перекрыли проезд
10:04
В Тюменской области коллекторы пришли к наследникам погибшего бойца СВО
7
09:57
Стало известно, сколько пермяков запретили себе брать кредиты
1
09:57
Ребенок, пострадавший от падения железного щитка в ЯНАО, получит компенсацию
09:56
В Челябинске ограничат движение по Университетской набережной. Схема
09:55
Губернатор Федорищев: ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани
09:54
Капусту из Кыргызстана не пустили в Курганскую область
09:51
В челябинском нацпарке фотоловушка сняла погоню волчьей стаи за жертвой. Видео
4
09:48
Бойцы ВСУ сожгли православную церковь в Курской области
09:45
В Тюмени изменят маршруты автобусов
09:45
В ХМАО жители распродают квартиры за бесценок
17
09:34
Застройщики хотят видеть главным архитектором Кургана чиновника из депстроя. Инсайд
13
09:26
Украинские пограничники отказались сражаться в Курской области
09:22
Над российскими регионами сбиты 18 беспилотников ВСУ
09:20
Россиянин рассказал, как выжил после нападения акулы в Египте
4
09:05
Роскачество рассказало, как отличить поддельные платежки по ЖКУ
1
09:04
Вэнс: Европа публично поддерживает Зеленского, но тайно хочет начала переговоров
2
08:57
Business Standard: Хегсет не приказывал прекратить кибератаки на Россию
1
08:51
В Госдуме предложили новые праздничные каникулы
5
08:49
В феврале резко активизировалась «Радиостанция Судного дня» УВБ-76
4
08:49
Свердловские власти хотят потратить прощенные Путиным долги на один завод
7
08:47
Пермяков зовут паковать тюльпаны за зарплату в 300 тысяч
08:45
Челябинск вошел в число городов-миллионников с самым дорогим жильем. Фото
08:44
В Кургане готовятся распиливать лед на Тоболе перед паводком
1
08:43
SHOT опубликовал кадры атаки БПЛА на Сызранский НПЗ
08:42
Зеленский не вернется в Белый дом, Европа раззадоривает Украину — заявления вице-президента США Вэнса
5
08:40
В суде Кургана озвучили показания главврача облбольницы по скандальному делу хирурга Руденко. Фото
22
08:36
Позиции ВСУ в многоэтажке Дзержинска российские силы штурмовали с кувалдой
1
08:20
В СИЗО Тюмени ответили на жалобы арестантов из ХМАО на питание
7
08:14
Песков раскрыл, когда начнутся переговоры России и США
1
08:13
Екатеринбуржцы разобрали места в загородных домиках к 8 Марта. Скрин
1
08:05
Ямал вошел в топ регионов РФ с самыми высокими зарплатными предложениями
3
08:04
В Германии испугались приостановки американской военной помощи Украине
08:00
Трамп заявил, что Россия получила от него только горе
13
08:00
В Тюменскую область идет резкое похолодание
07:56
В ХМАО опекунам пришлось отдать ребенка, отсидевшей срок матери
7
07:48
Вэнс: Европа настраивает Зеленского на бесконечные военные действия
3
07:45
У самолета, летящего в Хабаровск, задымился двигатель
1
07:45
Свердловский застройщик столкнулся с проблемами в борьбе за долгострой в Кургане
5
07:44
Дельфиниум, ананас, бруния: какие экзотические цветы продают в Екатеринбурге к 8 Марта. Фото
07:40
«Изменений к лучшему не ждем»: застройщики Тюмени дали прогноз для рынка недвижимости на 2025 год
07:38
Вэнс раскрыл, когда Зеленский снова сможет встретиться с Трампом
4
07:38
Вице-президент США рассказал, почему Зеленского выгнали из Белого дома
07:27
Свердловские ученые использовали рентген с ИИ для обогащения полезных ископаемых
07:19
Подвал без ремонта на челябинском озере Увильды сдают за 49 тысяч рублей
2
07:17
Правительство отчиталось перед Путиным
2
07:06
Газовики смогут выламывать двери для проникновения в квартиры россиян
19
07:01
В Свердловскую область вернулась оттепель
06:57
NY Post: решение о приостановке помощи Украине коснется оружия в Европе
1
06:42
Белый дом: Киев проигрывает конфликт на Украине
5
06:32
Франция решила подставить Россию ради Украины
7
06:31
В Белом доме назвали причину, по которой Зеленский не хочет мира
06:30
Хорошие врачи и не больно: топ стоматологий Кургана по отзывам пациентов
6
06:25
Тюменцев зовут на стройку в Израиль на зарплату свыше 300 тысяч рублей
06:06
В Перми владельцев автостоянок обяжут украсить территории в едином стиле
1
06:05
Трамп лишил Киев военной помощи: к чему привела ссора президента США с Зеленским
20
05:51
В ЯНАО подскочили зарплаты у рабочих
3
05:43
Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине
2
05:30
Ждать ли жителям Ямала в марте плюсовых температур
05:30
Теплая погода ожидается в Кургане
05:28
«Я убью каждого, биомусор недостоин жить»: родителей тагильских учеников напугали анонимные угрозы
05:17
Главному оппоненту Зеленского на выборах нашли новое место
3
05:10
Ульянов: Россия выступает против размещения европейских миротворцев на Украине
11
05:08
Bloomberg: Трамп остановил всю военную помощь Украине
5
05:05
Россиянам раскрыли, сколько нужно зарабатывать для максимальной пенсии
4
05:00
Трамп прекратил помощь Украине
1
04:54
Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора Долматова
04:26
Пермские школьники пожаловались Мизулиной на тараканов в котлетах. Скрин
04:25
В Раде признали дезертирство военных ВСУ в другие страны
04:24
В США раскрыли, чем Зеленский взбесил вице-президента Вэнса
1
04:18
Baza: беспилотники ВСУ атаковали НПЗ в Самарской области
2
04:17
Самые высокооплачиваемы рабочие профессии в ХМАО
04:04
Маск предложил Зеленскому сбежать из страны
9
04:01
В Курганской области родилась «королевская» двойня. Фото
14
03:55
В ООН назвали неожиданную опасность новых антироссийских санкций
8
03:54
На Ямале за неделю несколько сотен человек заразилось гриппом
03:53
Пресс-служба Белого дома: Зеленский кусает руку, которая его кормит
03:46
В Белом доме сделали жесткое заявление об Украине
03:45
Челябинцы планируют весной открыть грибной сезон походом за сморчками
03:42
Трамп увеличил давление на Китай
2
03:41
В Губкинском для погорельцев за сутки собрано около тысячи кило гумпомощи
1
03:30
Рогов назвал скудоумием действия Зеленского
03:29
Первый выпуск прикамских операторов БПЛА отбыл на Краснолиманское направление
03:10
Звезда сериалов «Солдаты» и «СашаТаня» устроил дебош в поезде
5
03:09
В Тюменской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ
03:08
В США раскрыли судьбу сделки по редкоземельным металлам
02:40
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети. Скрин
02:39
Экс-глава депздрава ХМАО оценил прямые рейсы из Салехарда в Ханты-Мансийск
4
02:37
Коты поплатились жизнью за еду: свердловские полицейские направили в суд дело живодера
1
02:30
В Кургане заработает «умная» транспортная система, которая снизит количество пробок
15
02:09
Сбербанк резко снизил ставки по ипотеке
15
02:07
В Тюмени спустя сто лет открылись двери старейшего храма. Фото
6
01:57
Верховная Рада Украины бросилась льстить Трампу после его угроз
2
01:55
В Перми умер художник и автор блога «Секс и инвалидность» Вреж Киракосян
1
01:52
WP: Трамп откажется от обучения украинских военных
01:50
В ХМАО медики спасли ребенка от онкологии
1
01:35
Благодарность Зеленского, угрозы противникам мира и сделка: какие заявления сделал Трамп
3
01:30
Bloomberg: возможные пошлины США могут стоить ЕС 1,5% ВВП и тысяч рабочих мест
01:27
На жительницу Перми завели дело за акцию протеста против строительства мечети
2
01:17
Захарова возмутилась извинениями израильских музыкантов за исполнение «Катюши»
4
01:10
Трамп начал угрожать Зеленскому
9
01:03
Трамп выдвинул жесткие требования к Зеленскому
7
01:01
Прошедшая зима стала второй самой теплой в Кургане за 132 года. Скрин
01:00
Ле Пен предложила устроить конференцию по миру на Украине без НАТО и ЕС
2
00:59
WSJ: Трамп решил приостановить поставки оружия Украине
7
00:55
Илон Маск сделал резкое заявление о Зеленском
6
00:51
В ХМАО вырастет стоимость жилья в отдаленных районах
1
00:44
СКР разберется в обстоятельствах убийства мигрантом таксиста из Екатеринбурга
1
00:36
Зима в Челябинске задержится еще на месяц. Скрин
1
00:26
Reuters: Трамп дал задание снять санкции с России
11
00:24
Зеленский начал оправдываться перед Трампом
8
00:20
Baza: в Ростовской области БПЛА атаковали нефтебазу
2
00:19
В центре Первоуральска грузовик Mitsubishi насмерть сбил пешехода. Фото, видео
00:05
Концерт Анны Асти парализовал движение в крупном районе Кургана. Фото
8
00:05
В ЯНАО на Дне оленевода врачи обнаружили у пациента онкологию
1