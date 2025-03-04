Команде во главе с уроженцем Златоуста выплатят 250 тысяч долларов

Киберспортивная команда Team Spirit во главе с капитаном Ярославом «Miposhka» Найденовым из Златоуста стала чемпионом DreamLeague Season 25 по компьютерной игре Dota 2. В финальной игре россияне одержали победу над соперниками из Tundra Esports со счетом 3:2, забрав 250 тысяч долларов.
Финал закончился со счетом 3:2 в пользу команды Найденова. Турнир проходил с 16 февраля по 4 марта в онлайн-формате. Трансляцию мероприятия вели организаторы на Twitch.
В результате победы Team Spirit заработала 250 тыс. долларов. В целом на турнире киберспортсмены разыграли миллион долларов и 20440 очков EPT. DreamLeague Season 25 проходил в онлайн-формате с 16 февраля по 4 марта с участием 16 команд.
Как сообщало URA.RU, ранее Team Spirit победила в игре против российской 9Pandas в гранд-финале ESL One Raleigh 2025. Команда прошла в основную стадию турнира, который состоится с 7 по 13 апреля в столице Северной Каролины (США) Роли.
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