04 марта 2025

В Екатеринбурге пропал 8-летний мальчик, его ищет полиция. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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У ребенка был с собой черный рюкзак
У ребенка был с собой черный рюкзак Фото:

В Екатеринбурге пропал 8-летний мальчик Максим Детков. Его не видели с 4 марта и ему нужна медпомощь. К поискам ребенка подключился отдел полиции №12 в Чкаловском районе, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Максим Детков, 8 лет. Дата пропажи: 4 марта. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург», — передает группа волонтеров в соцсети «ВКонтакте».

Рост мальчика 140 сантиметров. Он худой. На момент исчезновения был одет в вязаную шапку темно-синего цвета со светлым прямоугольником, длинную зеленую куртку с капюшоном и белыми полосками, болоньевые штаны черного цвета, синие зимние сапоги с белой подошвой. У него с собой был черный рюкзак.

Розыском пропавшего занимается отдел полиции №12 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просят обращаться по телефону +7 (343) 356-42-12 или 112 , 102.

Ориентировка на пропавшего мальчика
Ориентировка на пропавшего мальчика
Фото:

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В Екатеринбурге пропал 8-летний мальчик Максим Детков. Его не видели с 4 марта и ему нужна медпомощь. К поискам ребенка подключился отдел полиции №12 в Чкаловском районе, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Максим Детков, 8 лет. Дата пропажи: 4 марта. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург», — передает группа волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Рост мальчика 140 сантиметров. Он худой. На момент исчезновения был одет в вязаную шапку темно-синего цвета со светлым прямоугольником, длинную зеленую куртку с капюшоном и белыми полосками, болоньевые штаны черного цвета, синие зимние сапоги с белой подошвой. У него с собой был черный рюкзак. Розыском пропавшего занимается отдел полиции №12 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просят обращаться по телефону +7 (343) 356-42-12 или 112 , 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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