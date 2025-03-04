В Екатеринбурге пропал 8-летний мальчик Максим Детков. Его не видели с 4 марта и ему нужна медпомощь. К поискам ребенка подключился отдел полиции №12 в Чкаловском районе, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Максим Детков, 8 лет. Дата пропажи: 4 марта. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург», — передает группа волонтеров в соцсети «ВКонтакте».
Рост мальчика 140 сантиметров. Он худой. На момент исчезновения был одет в вязаную шапку темно-синего цвета со светлым прямоугольником, длинную зеленую куртку с капюшоном и белыми полосками, болоньевые штаны черного цвета, синие зимние сапоги с белой подошвой. У него с собой был черный рюкзак.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции №12 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просят обращаться по телефону +7 (343) 356-42-12 или 112 , 102.
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