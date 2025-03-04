04 марта 2025

Мужчина, стрелявший по людям в Петербурге, найден мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину нашли в салоне BMW X5 (архивное фото)
Мужчину нашли в салоне BMW X5 (архивное фото) Фото:

В Санкт-Петербурге мужчина, который стрелял по бывшей девушке, был найден мертвым в салоне внедорожника. Его нашли в районе Васильевского острова.

«Тело было обнаружено в салоне автомобиля BMW X5 на Васильевском острове. Погибшим является 50-летний мужчина, разыскиваемый за покушение на убийство 38-летней петербурженки возле университета ИТМО», — передает telegram-канал «78.ru».

Корреспондент URA.RU обратился в городскую полицию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

В северной столице 4 марта дважды открывали огонь по прохожим. Сначала на 11-й линии Васильевского острова мужчина стрелял из травматического пистолета из окон своей квартиры. По предварительной информации, во время стрельбы никто не пострадал. Вскоре произошел второй случай, в котором около здания Национального исследовательского университета (ИТМО) на Кронверкском проспекте, 49 молодой человек выстрелил по своей бывшей возлюбленной и скрылся на немецком внедорожнике. Подробнее о версиях происшествий — в сбойке URA.RU.

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В Санкт-Петербурге мужчина, который стрелял по бывшей девушке, был найден мертвым в салоне внедорожника. Его нашли в районе Васильевского острова. «Тело было обнаружено в салоне автомобиля BMW X5 на Васильевском острове. Погибшим является 50-летний мужчина, разыскиваемый за покушение на убийство 38-летней петербурженки возле университета ИТМО», — передает telegram-канал «78.ru». Корреспондент URA.RU обратился в городскую полицию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит. В северной столице 4 марта дважды открывали огонь по прохожим. Сначала на 11-й линии Васильевского острова мужчина стрелял из травматического пистолета из окон своей квартиры. По предварительной информации, во время стрельбы никто не пострадал. Вскоре произошел второй случай, в котором около здания Национального исследовательского университета (ИТМО) на Кронверкском проспекте, 49 молодой человек выстрелил по своей бывшей возлюбленной и скрылся на немецком внедорожнике. Подробнее о версиях происшествий — в сбойке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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