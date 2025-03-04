04 марта 2025

В центре Челябинска продают квартиру с баней и джакузи на крыше за 34 миллиона. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом 2003 года постройки находится на проспекте Ленина
Дом 2003 года постройки находится на проспекте Ленина Фото:

На проспекте Ленина в Челябинске за 34 млн рублей выставили на продажу двухуровневую квартиру общей площадью 182 квадратных метрах. В комнатах с панорамным остеклением, которые находятся на последних этажах кирпичного дома, есть камин, турецкая сауна, джакузи, а рядом расположены две летние террасы для пикников и вечеринок. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Панорамное оcтекление, видoвой 13 и 14 этаж. Джакузи с массажем, турецкий хаммам, огромный двухэтажный камин. Две летние террасы на крыше общей площадью 300 квадратов — можно устраивать пикники и вечеринки под открытым небом», — говорится в информации на сайте «Авито».

Также автор объявления отметил, что в квартире располагается пять панорамных лоджий, семь подсобных помещений, отдельный спортзал, две гардеробные и два санузла. Подняться в апартаменты можно только при помощи личного ключа для вызова лифта. По словам собственника, в ремонт было вложено более 17 миллионов рублей.

Как сообщало URA.RU ранее, Челябинск вошел в рейтинг городов РФ с самым дорогим элитным жильем на вторичке. В мегаполисе некоторые пентхаусы и квартиры продаются по цене от 55 миллионов рублей за объект. Так, за самую дорогую 6-комнатную квартиру площадью 284 квадратных метра просят 60 миллионов рублей.

Квартира находится в трех минутах ходьбы от площади Революции
Квартира находится в трех минутах ходьбы от площади Революции
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На проспекте Ленина в Челябинске за 34 млн рублей выставили на продажу двухуровневую квартиру общей площадью 182 квадратных метрах. В комнатах с панорамным остеклением, которые находятся на последних этажах кирпичного дома, есть камин, турецкая сауна, джакузи, а рядом расположены две летние террасы для пикников и вечеринок. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Панорамное оcтекление, видoвой 13 и 14 этаж. Джакузи с массажем, турецкий хаммам, огромный двухэтажный камин. Две летние террасы на крыше общей площадью 300 квадратов — можно устраивать пикники и вечеринки под открытым небом», — говорится в информации на сайте «Авито». Также автор объявления отметил, что в квартире располагается пять панорамных лоджий, семь подсобных помещений, отдельный спортзал, две гардеробные и два санузла. Подняться в апартаменты можно только при помощи личного ключа для вызова лифта. По словам собственника, в ремонт было вложено более 17 миллионов рублей. Как сообщало URA.RU ранее, Челябинск вошел в рейтинг городов РФ с самым дорогим элитным жильем на вторичке. В мегаполисе некоторые пентхаусы и квартиры продаются по цене от 55 миллионов рублей за объект. Так, за самую дорогую 6-комнатную квартиру площадью 284 квадратных метра просят 60 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...