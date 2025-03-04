На проспекте Ленина в Челябинске за 34 млн рублей выставили на продажу двухуровневую квартиру общей площадью 182 квадратных метрах. В комнатах с панорамным остеклением, которые находятся на последних этажах кирпичного дома, есть камин, турецкая сауна, джакузи, а рядом расположены две летние террасы для пикников и вечеринок. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.
«Панорамное оcтекление, видoвой 13 и 14 этаж. Джакузи с массажем, турецкий хаммам, огромный двухэтажный камин. Две летние террасы на крыше общей площадью 300 квадратов — можно устраивать пикники и вечеринки под открытым небом», — говорится в информации на сайте «Авито».
Также автор объявления отметил, что в квартире располагается пять панорамных лоджий, семь подсобных помещений, отдельный спортзал, две гардеробные и два санузла. Подняться в апартаменты можно только при помощи личного ключа для вызова лифта. По словам собственника, в ремонт было вложено более 17 миллионов рублей.
Как сообщало URA.RU ранее, Челябинск вошел в рейтинг городов РФ с самым дорогим элитным жильем на вторичке. В мегаполисе некоторые пентхаусы и квартиры продаются по цене от 55 миллионов рублей за объект. Так, за самую дорогую 6-комнатную квартиру площадью 284 квадратных метра просят 60 миллионов рублей.
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