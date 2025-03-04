04 марта 2025

Reuters: США и Украина подпишут сделку по добыче полезных ископаемых

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Сделка США и Украины еще не формализована
Сделка США и Украины еще не формализована Фото:
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Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Киев не против подписать сделку по добыче полезных ископаемых, которую предлагает США. Вашингтон при этом добавил новое условие и призывает лидера Украины Владимира Зеленского извиниться перед главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщило Reuters.

«Официальные лица США в последние дни говорили с официальными лицами в Киеве о подписании сделки по добыче полезных ископаемых, несмотря на пятничный скандал, и призвали советников Зеленского убедить украинского президента открыто извиниться перед Трампом. Во вторник Зеленский написал на X, что Украина готова подписать сделку, и назвал встречу в Овальном кабинете „прискорбной“, — передает Reuters.

Ранее Зеленский выразил сомнения в готовности подписать соглашение с США по добыче минеральных ресурсов, указывая на односторонние обязательства, которые налагались на Украину. В ответ на это, администрация президента Штатов предложила упрощенную версию договора, которая предусматривала возможность последующего уточнения деталей. Затем сделка была сорвана после скандала между двумя лидерами в Белом доме.

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Киев не против подписать сделку по добыче полезных ископаемых, которую предлагает США. Вашингтон при этом добавил новое условие и призывает лидера Украины Владимира Зеленского извиниться перед главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщило Reuters. «Официальные лица США в последние дни говорили с официальными лицами в Киеве о подписании сделки по добыче полезных ископаемых, несмотря на пятничный скандал, и призвали советников Зеленского убедить украинского президента открыто извиниться перед Трампом. Во вторник Зеленский написал на X, что Украина готова подписать сделку, и назвал встречу в Овальном кабинете „прискорбной“, — передает Reuters. Ранее Зеленский выразил сомнения в готовности подписать соглашение с США по добыче минеральных ресурсов, указывая на односторонние обязательства, которые налагались на Украину. В ответ на это, администрация президента Штатов предложила упрощенную версию договора, которая предусматривала возможность последующего уточнения деталей. Затем сделка была сорвана после скандала между двумя лидерами в Белом доме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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