Reuters: США и Украина подпишут сделку по добыче полезных ископаемых

Киев не против подписать сделку по добыче полезных ископаемых, которую предлагает США. Вашингтон при этом добавил новое условие и призывает лидера Украины Владимира Зеленского извиниться перед главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщило Reuters.
«Официальные лица США в последние дни говорили с официальными лицами в Киеве о подписании сделки по добыче полезных ископаемых, несмотря на пятничный скандал, и призвали советников Зеленского убедить украинского президента открыто извиниться перед Трампом. Во вторник Зеленский написал на X, что Украина готова подписать сделку, и назвал встречу в Овальном кабинете „прискорбной“, — передает Reuters.
Ранее Зеленский выразил сомнения в готовности подписать соглашение с США по добыче минеральных ресурсов, указывая на односторонние обязательства, которые налагались на Украину. В ответ на это, администрация президента Штатов предложила упрощенную версию договора, которая предусматривала возможность последующего уточнения деталей. Затем сделка была сорвана после скандала между двумя лидерами в Белом доме.
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