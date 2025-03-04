Через несколько часов после открытия записи в загородные детские лагеря Екатеринбурга (стартовала в ночь на 3 марта) родители столкнулись с трудностями. Об этом URA.RU сообщила читательница.
«До 13:00 [3 марта] заявления на „Госуслугах“ принимались без проблем. Затем пошли отказы — сразу после отправления запроса», — поделилась собеседница, подтвердив свои слова скрином.
По данным портала Сбой.рф, 4 марта на «Госуслуги» жаловался только 1% свердловчан. Всего за последние сутки поступило 606 негативных отзывов на работу сервиса.
Заявления от родителей принимаются до 10 марта. Заявку можно отправить через «Госуслуги» или в отделении МФЦ.
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