04 марта 2025

При записи в лагеря Екатеринбурга произошел сбой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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«Госуслуги» начали автоматически отклонять заявления
«Госуслуги» начали автоматически отклонять заявления Фото:

Через несколько часов после открытия записи в загородные детские лагеря Екатеринбурга (стартовала в ночь на 3 марта) родители столкнулись с трудностями. Об этом URA.RU сообщила читательница.

«До 13:00 [3 марта] заявления на „Госуслугах“ принимались без проблем. Затем пошли отказы — сразу после отправления запроса», — поделилась собеседница, подтвердив свои слова скрином.

По данным портала Сбой.рф, 4 марта на «Госуслуги» жаловался только 1% свердловчан. Всего за последние сутки поступило 606 негативных отзывов на работу сервиса.

Заявления от родителей принимаются до 10 марта. Заявку можно отправить через «Госуслуги» или в отделении МФЦ.

Заявления в загородные лагеря отклоняются сразу после отправки
Заявления в загородные лагеря отклоняются сразу после отправки
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Через несколько часов после открытия записи в загородные детские лагеря Екатеринбурга (стартовала в ночь на 3 марта) родители столкнулись с трудностями. Об этом URA.RU сообщила читательница. «До 13:00 [3 марта] заявления на „Госуслугах“ принимались без проблем. Затем пошли отказы — сразу после отправления запроса», — поделилась собеседница, подтвердив свои слова скрином. По данным портала Сбой.рф, 4 марта на «Госуслуги» жаловался только 1% свердловчан. Всего за последние сутки поступило 606 негативных отзывов на работу сервиса. Заявления от родителей принимаются до 10 марта. Заявку можно отправить через «Госуслуги» или в отделении МФЦ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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