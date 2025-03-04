04 марта 2025

Глава Минфина США: сделка с Зеленским по редким ресурсам не планируется

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Минфине США опровергли информацию о подписании договора с Украиной
В Минфине США опровергли информацию о подписании договора с Украиной Фото:

Новая дата для подписания соглашения между США и Украиной о совместной разработке украинских недр не определена. Эту информацию подтвердил министр финансов США Скотт Бессент.

«Подписания пока не запланировано», — цитирует Бессента телеканал Fox News. Перенос даты подписания соглашения произошел на фоне недавней перепалки между лидерами США и Украины, когда президент США Дональд Трамп выразил недовольство поведением Владимира Зеленского.

США из-за спора Зеленского и Трампа в овальном кабинете приостановили поставки оружия Киеву. Таким образом Вашингтон хочет принудить Киев к мирным переговорам. Ранее Reuters заявляло, что новая встреча по подписанию сделки планируется 5 марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новая дата для подписания соглашения между США и Украиной о совместной разработке украинских недр не определена. Эту информацию подтвердил министр финансов США Скотт Бессент. «Подписания пока не запланировано», — цитирует Бессента телеканал Fox News. Перенос даты подписания соглашения произошел на фоне недавней перепалки между лидерами США и Украины, когда президент США Дональд Трамп выразил недовольство поведением Владимира Зеленского. США из-за спора Зеленского и Трампа в овальном кабинете приостановили поставки оружия Киеву. Таким образом Вашингтон хочет принудить Киев к мирным переговорам. Ранее Reuters заявляло, что новая встреча по подписанию сделки планируется 5 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...