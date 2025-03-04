Глава Минфина США: сделка с Зеленским по редким ресурсам не планируется

Новая дата для подписания соглашения между США и Украиной о совместной разработке украинских недр не определена. Эту информацию подтвердил министр финансов США Скотт Бессент.
«Подписания пока не запланировано», — цитирует Бессента телеканал Fox News. Перенос даты подписания соглашения произошел на фоне недавней перепалки между лидерами США и Украины, когда президент США Дональд Трамп выразил недовольство поведением Владимира Зеленского.
США из-за спора Зеленского и Трампа в овальном кабинете приостановили поставки оружия Киеву. Таким образом Вашингтон хочет принудить Киев к мирным переговорам. Ранее Reuters заявляло, что новая встреча по подписанию сделки планируется 5 марта.
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