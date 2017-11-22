15:49 22 ноября 2017 0

Владимир Иванов оценил новостройки в Кургане Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Эксперты зауральского отделения Общероссийского народного фронта побывали в новостройках, возведенных в Кургане по программе переселения из ветхого жилья с проверкой того, как застройщики устраняют недоработки. Переселенцы жалуются на повышенную влажность, плесень и трещины в новых домах, передает корреспондент «URA.RU».

Проверка нагрянула в несколько домов разных застройщиков в различных районах города, однако жалобы у жильцов нередко были похожими. У дома 123 по ул. Чернореченской застройщик, ООО «Стандарт», устранил недочеты по благоустройству территории вокруг дома. Однако по проекту у дома не предусматривались водостоки. По мнению эксперта ОНФ Владимира Иванова, строители были обязаны внести изменения, поскольку все дома выше двух этажей должны быть оборудованы водостоками. По адресу Чернореченская, 127 жильцы пожаловались на трещины в стене и черные пятна на обоях. «Когда клеили обои, стены были не просушены», — объяснил Иванов. Представитель ООО «Атлант» пообещал, что уже 23 ноября начнутся работы по устранению этих недочетов. «Рекомендуем пройти по всем квартирам, сейчас как раз время, когда нужно устранять недоработки», — посоветовал застройщикам Иванов.

1/5 В доме 123 по ул. Чернореченской, 123 Владимир Иванов отметил отсутствие водостоков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Похожие проблемы в доме № 6 в 11-м микрорайоне. Владимир Иванов объяснил повышенную сырость тем, что строители спешили уложиться в сроки и не просушили конструкции. «Теперь будет долго сохнуть», — посетовал эксперт. Он отметил, что необходимо будет местами обновить штукатурку, устранить следы от протечек, проверить гидроизоляцию чердака. В доме на Дзержинского, 31 был затоплен подвал, что было выявлено в ходе сегодняшней инспекции. Не все недочеты устранены, а новых жалоб у жильцов не возникло. А вот жители новостроек по улице Калинина после окончания строительства лишились нормального подъезда к дому — строители увезли бетонные плиты, по которым передвигалась техника. Инспектирующие дом активисты отметили, что мэрии стоит озаботиться благоустройством проездов.

В целом представители ОНФ остались довольны осмотром и отметили, что все застройщики реагируют на обращения и своевременно устраняют недоработки. Жителям новостроек они напомнили, что жалобы нужно направлять в администрацию города, которая обязана проконтролировать устранение недоработок.