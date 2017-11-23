19:39 23 ноября 2017 0

Дмитрий Медведев вернулся из Ханты-Мансийска и поддержал льготы для нефтяников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство России одобрило проект нового налога для нефтяной промышленности. Речь идет о налоге на дополнительный доход (НДД), который будет взиматься с доходов от продажи нефти с вычетом расходов на добычу и транспортировку. С учетом низкой цены нефти и ежегодного падения добычи нововведение более выгодно для недропользователей, нежели традиционный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Как передает «Газета.ру», о принятии проекта налога сообщил министр России по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. «Был одобрен с учетом дополнительных поручений в соответствии с результатами совещания, которое в Ханты-Мансийске проводил председатель правительства», — сообщил он.

Перед заседанием новый налог прокомментировал российский премьер Дмитрий Медведев, накануне обсуждавший этот вопрос с нефтегазовыми топ-менеджерами в Ханты-Мансийске.

По словам премьер-министра, важно соблюдать баланс между интересами нефтяного бизнеса и бюджетными задачами. Льготы неизбежно приведут к выпадающим доходам для федерального бюджета.

«Уже сейчас ставка налога на добычу полезных ископаемых зависит от географических и климатических условий, от сложности разработки месторождения, от качества нефти. Тем не менее, работы на целом ряде месторождений не ведутся именно потому, что там непривлекательная экономика, — пояснил глава правительства. — Мы считаем, что налог на добавленный доход от добычи углеводородного сырья будет гибким механизмом, который позволит запустить эти перспективные проекты. По сути, предлагается до момента окупаемости сделать налоговую нагрузку существенно ниже, чем сейчас. Это позволит сократить объёмы и сроки кредитов под каждый проект, повысить рентабельность и быстрее выйти на самоокупаемость»

Сначала НДД будет опробован лишь на нескольких месторождениях в Западной и Восточной Сибири. В зависимости от результатов эксперимента будет принято решение о дальнейшей судьбе налога.