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22 ноября 2017
21 ноября 2017
20 ноября 2017
21:04  22 ноября 2017 0

Комарова предложила Сечину новых бизнес-партнеров из ХМАО. Роснефть согласна, но с важными оговорками

Наталья Комарова и Игорь Сечин встретились в Ханты-МансийскеФото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры

Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что компания готова расширить реестр своих региональных подрядчиков при условии соответствия корпоративным стандартам и участия в закупочных процедурах. Об этом Сечин сообщил в ходе двусторонней встречи с губернатором Натальей Комаровой, отвечая на соответствующую просьбу главы региона, передали «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей автономии.

«Мы будем оказывать содействие им для того, чтобы они подтягивались под эти требования», — прокомментировала Наталья Комарова.

Взаимодействие с корпорацией — один из острейших вопросов на повестке дня нефтесервисных предприятий ХМАО. Из-за высоких стандартов качества, утвержденных в Роснефти, многие подрядчики в первые годы после поглощения ТНК-ВР (ранее работала на активах Роснефти в Югре) выпали из числа потенциальных партнеров госкомпании и в итоге разорились. Оставшиеся на плаву предприятия неоднократно обращались к губернатору Комаровой с просьбой посодействовать в их отношениях с корпорацией.

Благодаря работе в ХМАО, нефтегазовая корпорация добывает более 60% от всего объема сырья. В 2016 году Роснефть за счет автономного округа выплатила в бюджеты всех уровней свыше 800 млрд рублей.

«Хочу вас заверить, что мы будем продолжать работу нашей компании в регионе. Кондинский участок в ближайшее время будет наращивать объемы работы. Общее количество новых рабочих мест составит порядка 2100. В целом на Эргинском кластере будет работать до 5 тысяч специалистов. Это станет взносом в улучшение социально-экономического развития региона, так как средняя зарплата превышает общерегиональный уровень. Мы будем поддерживать эту динамику», — сказал Игорь Сечин в беседе с Натальей Комаровой.

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Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Отрасль добычи полезных ископаемых действительно оказалась самой доходной в регионе: средняя зарплата нефтяников — 86 тыс. рублей. Чиновники, для сравнения, в среднем получают 68 тыс. рублей. Официальная средняя зарплата в ХМАО, по данным окружных властей, по итогам 2016 года составила 63,6 тыс. рублей.

Игорь Сечин прибыл в Югру в составе делегации, состоящей из руководителей правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым, а также глав крупнейших нефтегазовых компаний страны. VIP-персоны ранее побывали на Кондинском месторождении Эргинского кластера, где официально запустили новый нефтепромысел в работу.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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