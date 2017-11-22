Премьер Медведев улетел из ХМАО сразу после встречи с нефтяными генералами

Делегация высокопоставленных чиновников во главе с премьер-министром РФ покинула ХМАО и улетела в Москву. Об этом 22 ноября «URA.RU» сообщил источник в правительстве Югры.
По словам собеседника, представители пресс-службы Медведева покинули Ханты-Мансийск сегодня утром. Однако сама делегация: Дмитрий Медведев, министр энергетики Александр Новак, министр природных ресурсов Сергей Донской и министр финансов Антон Силуанов, — покинула югорскую столицу сразу после совещания, посвященного развитию нефтяной отрасли.
Как ранее сообщало агентство, Дмитрий Медведев прибыл в Ханты-Мансийск 20 ноября, где состоялась его двусторонняя встреча с губернатором региона Натальей Комаровой. 21 ноября премьер посетил нефтедобывающий объект «Роснефть» в Кондинском районе ХМАО, где состоялась церемония запуска в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера.
Такжеделегация встретилась с генеральными директорами крупнейших нефтяных компаний: Владимиром Богдановым из «Сургутнефтегаза», Александром Дюковым из «Газпромнефти», Наилем Магановым из «Татнефти» и Игорем Сечиным из «Роснефти». В рамках закрытого совещания обсуждались вопросы развития нефтяной отрасли РФ.