Дочь Хворостовского затравили за танцы после смерти отца

10:21 24 ноября 2017 0

Похороны певца назначены на 27 ноября Фото: commons.wikimedia.org

Пользователи соцсетей осудили младшую дочь Дмитрия Хворостовского за видео, которое она выложила в сеть после смерти отца. Людей возмутило то, как она танцует на записи, несмотря на трагедию.

Видео с танцем и песней дочь Хворостовского Настя выложила в Instagram на следующий день после того, как Дмитрия Хворостовского не стало. Часть пользователей поступок осудила, сообщает агентство Дни.ру. «Может что-то не понимаю, папа умер, а она вроде веселая»; «Кто-нибудь может объяснить как это понимать?», — цитирует издание посетителей страницы. Другие встали на сторону девочки, заявив, что «папа вряд ли хотел бы видеть ее плачущей». Кроме того они отметили, что исполняемая на видео композиция — это песня Элтона Джона I’m still standing (Я продолжаю держаться).

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября от рака мозга. Прощание с певцом назначено на 27 ноября в Концертном зале имени Чайковского. Согласно его завещанию, тело должно быть сожжено, а прах необходимо захоронить в Москве и Красноярске, сообщает Утро.ру.