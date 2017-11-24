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Главные новости Курганской области
14:33  24 ноября 2017 0

В зауральском сельсовете кризис власти. В отставку ушли депутаты и врио главы

Заседание Областной Думы. Курган, заседание думы, голосование против
Голоса депутатов разделились пополамФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шутихинском сельсовете Катайского района Курганской области после того, как депутаты со второй попытки не смогли выбрать главу, трое народных избранников написали заявления о сложении полномочий. Также заявление об уходе с поста врио главы сельсовета написал Сергей Санников, сообщили «URA.RU» жители района.

Управляющая делами администрации Катайского района Надежда Свежинина уточнила, что что с Санникова полномочия пока не сняты, после того, как его отставку утвердят на заседании сельской думы, его обязанности возложат на специалиста сельсовета. Объявлен новый конкурс на пост главы муниципального образования, новое голосование пройдет 22 декабря.

«Только что приезжали люди из района, сейчас обстановка спокойная, нас услышали. Глава района Юрий Малышев сказал, что готов работать с любым главой, которого выберут», — рассказала жительница Шутихи Вера Кузнецова. Получить комментарий у главы района не удалось — он не ответил на звонок на сотовый телефон.

Во время двух голосований оба претендента на должность главы — единоросс Михаил Таланкин и кандидат от ЛДПР Владимир Кокшаров — получили равное количество голосов. Выборы были признаны несостоявшимися. Жители жаловались, что на депутатов оказывается давление со стороны районных властей.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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