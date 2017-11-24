Руководство ПАО «Газпром нефть» официально назначило Александра Шушакова на должность генерального директора АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». На посту он сменил предшественника, арестованного за коммерческий подкуп Павла Крюкова. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщили «URA.RU» в пресс-службе дочернего предприятия.
О предстоящем назначении руководителя «URA.RU» ранее уже сообщало. Александр Шушаков занимал должность начальника департамента добычи нефти и газа ПАО «Газпром нефть». Он также является генеральным директором Надымской дочки «Газпром нефти» — ООО «Меретояханефтегаз».
Напомним, что 17 ноября 2017 года прежний гендиректор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков был задержан во время получения меченых купюр от посредника. Топ-менеджера обвиняют в коммерческом подкупе. Заключение под стражу произведено по ходатайству ямальской прокуратуры для обеспечения необходимых следственных действий.