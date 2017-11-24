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24 ноября 2017
23 ноября 2017
22 ноября 2017
16:40  24 ноября 2017 0

Прогноз «URA.RU» подтвердился. «Газпромнефть» назначила гендиректора своего актива на Ямале, предшественника которого заперли в СИЗО

Процесс контроля качества топлива на АЗС
В структуре «Газпром нефти» — кадровые перестановкиФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Арест гендиректора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
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Руководство ПАО «Газпром нефть» официально назначило Александра Шушакова на должность генерального директора АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». На посту он сменил предшественника, арестованного за коммерческий подкуп Павла Крюкова. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщили «URA.RU» в пресс-службе дочернего предприятия.

О предстоящем назначении руководителя «URA.RU» ранее уже сообщало. Александр Шушаков занимал должность начальника департамента добычи нефти и газа ПАО «Газпром нефть». Он также является генеральным директором Надымской дочки «Газпром нефти» — ООО «Меретояханефтегаз».

Напомним, что 17 ноября 2017 года прежний гендиректор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков был задержан во время получения меченых купюр от посредника. Топ-менеджера обвиняют в коммерческом подкупе. Заключение под стражу произведено по ходатайству ямальской прокуратуры для обеспечения необходимых следственных действий.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
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