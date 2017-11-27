В Москве экстренно госпитализирован Олег Табаков

19:24 27 ноября 2017 0

Табаков доставлен в реанимацию Первой Градской больницы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский актер и режиссер, народный артист СССР Олег Табаков, доставлен в реанимацию в Москве. Его срочно госпитализировали с подозрением на тяжелое воспаление легких.

Информацию об этом подтвердили в справочной Первой Градской больницы им. Пирогова, передает телеграм-канал Mash. Сегодняшний спектакль «Год, когда я не родился» в МХТ имени А. П. Чехова в связи с этим отменен.

Ранее Олегу Табакову перед спектаклем «Чайка», потребовалась помощь врачей из-за невыносимой зубной боли, которую не сняло обезболивающее. Артист решил не отменять представление. Ему вызвали «скорую», и спектакль начался с десятиминутной задержкой.