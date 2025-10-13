В Москве подняли стоимость проезда по МСД

С 13 октября 2025 года на Московском скоростном диаметре (МСД) начал действовать новый тариф на проезд в будние дни в часы пиковой загруженности. Теперь стоимость проезда по одному участку составит 10 рублей. Об этом сообщили в telegram-канале столичного департамента транспорта.
«С 13 октября 2025 года на 3 рубля (с 7 до 10 рублей за участок) будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники», — говорится в сообщении департамента транспорта.
Согласно разъяснениям, введение платного проезда направлено на регулирование транспортной нагрузки в наиболее напряженные периоды и сохранение доступности для большинства автомобилистов. Стоимость поездки по конкретному участку МСД взимается только в том случае, если въезд и выезд автомобиля произошли в платный интервал. Например, если водитель заехал на участок в 6:55, а выехал в 7:30, либо въехал в 10:55 и покинул его в 11:30, проезд для него будет бесплатным. Для автомобилей оперативных и коммунальных служб, почты, городского транспорта, школьных автобусов, а также такси с лицензиями Москвы и Московской области тариф не применяется — они могут пользоваться дорогой бесплатно в любое время.
Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщали, что решение об изменении стоимости проезда связано с необходимостью поддерживать эффективный трафик на МСД. А также развивать городскую транспортную инфраструктуру.
