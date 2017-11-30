02:20 30 ноября 2017 0

Сейчас россияне выбирают название для моста, соединяющего полуостров и материк Фото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Доказательств того, что строительство моста из Краснодарского края в Крым, наносит вред экономике Украины, нет. Об этом заявили российские сенаторы, комментируя слова украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Как отметил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, претензии Украины в данном случае беспочвенны: грузооборот через российские порты в разы выше, чем через украинские, поэтому о том, что мост может нанести еще какой-то ущерб экономике Украины, речи быть не может, сообщает RT.

Еще один сенатор от Крыма, Ольга Ковитиди назвала заявление Омеляна некорректным, а жалобы на падение грузооборота азовских портов — адресовать украинскому кабинету министров.

«Призываю „срочно прекратить“ осуществляемое извне внешнее управление Украиной, приведшее к утрате её государственного суверенитета, росту безработицы, кризису политической, экономической, социальной системы этой страны и массовому обнищанию украинского народа», — приводит издание слова члена Совфеда.

С иронией отреагировали на слова министра Омеляна и российские пользователи соцсетей. Правда, их предложения были куда менее корректны, чем слова политиков.

«Не проще ли сдать Мариуполь и Бердянск?» — задали вопрос комментаторы, намекая на то, что кроме Мариуполя у Украины нет значимых портов на Азовском море, передает «Экономика сегодня».

Напомним, полемику вызвало заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на состоявшейся в Киеве Международной конференции по морской безопасности. Как ранее писало «URA.RU», Омелян призвал срочно остановить строительство Керченского моста и предложил ввести новые санкции против России.