На Украине нашли способ остановить строительство Керченского моста

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что строительство Керченского моста закроет «исторические морские пути казаков», проложенные «легендарными казаками и гетманами». Он предложил ввести новые санкции, надавив на РФ через международных партнеров Украины.
Заявление Омелян сделал на международной конференции по морской безопасности в Киеве, передает «Федеральное агентство новостей». По его словам, строительство переправы противоречит закону, в связи с чем его «нужно срочно остановить».
Украинский министр подчеркнул, что возведение моста приведет к убыткам в инфраструктуре и экономике Украины, сообщает Nation News. Это связано с уменьшением количества заходов в порты Бердянска и Мариуполя, а также загрузки терминалов с зерном.
Отметим, ранее мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с материковой Россией, предложили назвать «Президентским», напоминает «Национальная служба новостей».