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29 ноября 2017
16:37  29 ноября 2017 0

На Украине нашли способ остановить строительство Керченского моста

Строительство Керченского моста, керченский мост, крымский мост, строительство моста
Возведение моста приведет к убыткам в инфраструктуре и экономике УкраиныФото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что строительство Керченского моста закроет «исторические морские пути казаков», проложенные «легендарными казаками и гетманами». Он предложил ввести новые санкции, надавив на РФ через международных партнеров Украины.

Заявление Омелян сделал на международной конференции по морской безопасности в Киеве, передает «Федеральное агентство новостей». По его словам, строительство переправы противоречит закону, в связи с чем его «нужно срочно остановить».

Украинский министр подчеркнул, что возведение моста приведет к убыткам в инфраструктуре и экономике Украины, сообщает Nation News. Это связано с уменьшением количества заходов в порты Бердянска и Мариуполя, а также загрузки терминалов с зерном.

Отметим, ранее мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с материковой Россией, предложили назвать «Президентским», напоминает «Национальная служба новостей».

Игорь Чукреев
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