19:57 30 ноября 2017 0

Блогер Соболев нашел убедительные доводы для молодежи Фото: скрин с видео

Российские блогеры YouTube и Instagram рассказали своим подписчикам о студенческой олимпиаде «Я — профессионал». Проект поддержали лидеры рунета Николай Соболев, Тимур Сидельников, Дима Гордей, Anny Magic и другие.

Блогеры рассказали подписчикам о возможностях, которые дает участие в Олимпиаде студентам. После победы в проекте перед молодыми специалистами откроются большие возможности для успешной карьеры. Победители смогут поступить в магистратуры и аспирантуры ведущих российских вузов с высшим баллом, выиграть денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, а также попасть в национальную базу «Молодые профессионалы», которая будет работать как кадровое агентство. Сегодня для участия в мероприятии зарегистрировались более 200 тысяч человек по 27 направлениям из всех регионов страны. Больше всего потенциальных победителей интересуют психология, экономика, менеджмент и компьютерные технологии.

«Я всегда и всем говорю о необходимости активных действий, если хочешь чего-то достичь в жизни. Успех или популярность не достаются просто так, их нужно добиваться своим трудом. Здорово, что появляются новые проекты и олимпиады, как „Я — профессионал“. Я уверен, они сподвигнут большее число молодых людей, в том числе моих подписчиков, перестать жаловаться и начать работать на своё будущее», — заявил в одном из своих видео Николай Соболев.

В участниках олимпиады заинтересованы такие компании, как Альфа-Банк, ВТБ и Сбербанк, а также РЖД, ЕВРАЗ, ТМК, «Металлинвест», «Интерфакс» и другие лидеры своих отраслей. Заявки на регистрацию принимаются до 10 декабря на сайте проекта.