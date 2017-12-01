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Главные новости Тюменской области
10:47  01 декабря 2017 1

Жителю Омска грозит тюрьма, если он не приедет в Тюмень

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, кредиты, долги
Долг мужчины составляет 180 тысяч рублейФото: depositphotos.com © URA.RU

Жителю Омска придется ехать в Тюмень, чтобы отработать все долги по алиментам. Его задолженность достигает почти 200 тысяч рублей.

Два года назад мужчину обязали платить алименты на содержание ребенка. Отец не счел это необходимым и накопил долг в 180 тысяч рублей, пишет портал «МегаТюмень». Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Мужчина проигнорировал решение суда, который заменил ему наказание на принудительные работы. Поэтому 41-летнему жителю Омска придется ехать в Тюмень, поскольку там находится специальное учреждение для должников. В противном случае мужчине грозит тюрьма.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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