Долг мужчины составляет 180 тысяч рублей
Жителю Омска придется ехать в Тюмень, чтобы отработать все долги по алиментам. Его задолженность достигает почти 200 тысяч рублей.
Два года назад мужчину обязали платить алименты на содержание ребенка. Отец не счел это необходимым и накопил долг в 180 тысяч рублей, пишет портал «МегаТюмень». Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
Мужчина проигнорировал решение суда, который заменил ему наказание на принудительные работы. Поэтому 41-летнему жителю Омска придется ехать в Тюмень, поскольку там находится специальное учреждение для должников. В противном случае мужчине грозит тюрьма.