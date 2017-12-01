13:14 01 декабря 2017 0

Водители «скорой» Ноябрьска месяцами ждут зарплату Фото: depositphotos.com © URA.RU

В городском паблике «Жалобная книга. Ноябрьск» во «ВКонтакте» водители «скорой» пожаловались на двухмесячную задержку с выплатой зарплаты.

«URA.RU» удалось связаться с автором поста, водителем автопарка, который обслуживает станцию скорой помощи в Ноябрьске. Рассерженный водитель рассказал об удручающем положении дел в фирме. По его словам, в Ноябрьске работают 23 водителя, еще четверо — в отдаленном микрорайоне Вынгапуровский. Половина из них достигла пенсионного возраста, и им, по словам коллеги, не так страшны задержки по зарплате. Сейчас заработную плату не заплатили еще за октябрь. Выплачивают зарплату частями, «подачками, чтобы с голоду не померли».

«Я не хочу пока имя свое светить, работу новую не нашел еще. У нас один, с Вынгапуровской бригады, в прокуратуру пожаловался, [после этого] ему условия такие создали, что он уволился», — объясняет нежелание называть свое имя водитель. Полгода назад он хотел идти в прокуратуру, но ему «сказали, что уволят так же, как и вынгапуровских». Водитель сетует на то, что правды они могут и не добиться, потому что их директор — депутат.

Как выяснилось, ГБУЗ «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи» не имеет своего автопарка. Транспортные услуги предоставляет сторонняя организация через аутсорсинг. Контракт перезаключается каждый год по итогам аукциона, проводимого на одной из электронных торговых площадок.

При этом, по заверениям представителя бухгалтерии ГБУЗ «Ноябрьская ССМП», оплата за транспортные услуги производится день в день ежемесячно. Эту же информацию подтверждает и бывший подрядчик, ранее обслуживающий станцию скорой помощи Ноябрьска, директор ООО «РСК «Респект» Олег Шаховцев: «Всегда получали своевременно оплату. Они не могут ее задержать».

В этом году «Сбербанк-АСТ» уже провел необходимые конкурсные процедуры. Победителем аукциона, по информации «URA.RU», которая пока не опубликована на площадке, стал тот же подрядчик, что обслуживает станцию скорой помощи и в этом году — ООО «Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс». Компания принадлежит депутату городской думы Ноябрьска Александру Руденко.

Начальная цена контракта до торгов составляла 63,6 млн рублей. Для обеспечения участия в аукционе требуется внести взнос, который в этом году составил 1,5% от первоначально заявленной суммы контракта. В данном случае, это 954 тысячи рублей.

В этом году в конкурсных процедурах участвовали две компании. ООО «ИСК Ямал Альянс» и ООО «Автосервис Альянс». Обе принадлежат Александру Руденко. По итогам торгов лучшее предложение сделала компания ИСК «Ямал Альянс». Контракт на 2018 год будет подписан на сумму 58,5 млн рублей.

Источники «URA.RU» говорят о том, что, скорее всего, «ИСК Ямал Альянс» заморозил сумму, предназначенную к выплате заработной платы водителям «скорых» на счету ЭТП «Сбербанк-АСТ» под обеспечительный взнос. На момент публикации ни бухгалтерия, ни директор компании были не доступны по имеющимся у редакции номерам телефонов.

Всего, по условиям контракта, Ноябрьскую станцию скорой помощи должны обслуживать 15 автомобилей. Семь их них — это резерв. Как уточнили «URA.RU» на станции скорой помощи, постоянно дежурит шесть бригад и две находятся в оперативном резерве. Автомобили, готовые к выезду, стоят на территории станции.