{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 декабря 2017
03 декабря 2017
02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Курганской области
12:13  04 декабря 2017 0

Курганский губернатор похвалил самого молодого зама. Повод есть

Совещание
Дозвониться Сергею Пугину в день рождения непростоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин в понедельник, 4 декабря, принимает поздравления с днем рождения. Главе департамента АПК исполнилось 42 года.

«Это один из самых системных и грамотных специалистов. Очень ответственно относится к своим обязанностям», — передал свое мнение об имениннике через «URA.RU» глава региона Алексей Кокорин.

«Честный, толковый парень, у него огромное желание сделать что-то полезное для области, — отметил в беседе с корреспондентом агентства депутат Госдумы Александр Ильтяков. — Желаю ему духовных сил и здоровья. Чтобы он смог увидеть результаты своего труда».

В свой день рождения Сергей Пугин находится в отпуске и принимает поздравления от друзей и коллег по телефону. Дозвониться ему оказалось сложно — линия постоянно занята.

«URA.RU» присоединяется к поздравлениям и желает Сергею Пугину благополучия, энергии для воплощения идей и новых успехов.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров