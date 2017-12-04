Первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин в понедельник, 4 декабря, принимает поздравления с днем рождения. Главе департамента АПК исполнилось 42 года.
«Это один из самых системных и грамотных специалистов. Очень ответственно относится к своим обязанностям», — передал свое мнение об имениннике через «URA.RU» глава региона Алексей Кокорин.
«Честный, толковый парень, у него огромное желание сделать что-то полезное для области, — отметил в беседе с корреспондентом агентства депутат Госдумы Александр Ильтяков. — Желаю ему духовных сил и здоровья. Чтобы он смог увидеть результаты своего труда».
В свой день рождения Сергей Пугин находится в отпуске и принимает поздравления от друзей и коллег по телефону. Дозвониться ему оказалось сложно — линия постоянно занята.
«URA.RU» присоединяется к поздравлениям и желает Сергею Пугину благополучия, энергии для воплощения идей и новых успехов.