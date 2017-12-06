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Главные новости Тюменской области
11:48  06 декабря 2017 0

Тюменке вернули украденного жеребца с ирокезом. ФОТО

Вор выручил с продажи коня 30 тысяч рублейФОТО: страница Анастасии Фадеевой во «ВКонтакте»

Жительнице Тюмени вернули украденного коня по кличке Магнат. Животное пропало в конце ноября, после чего женщина обратилась в полицию.

Как выяснилось в ходе следствия 28-летний вор знал, когда хозяйки не будет дома, он пробрался в амбар и украл животное. После этого молодой человек продал коня случайным знакомым за 30 тысяч рублей. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

Полиция обнаружила коня в Тугулымском районе, куда его увезли новые владельцы, сообщает пресс-служба МВД по Тюменской области. Сейчас животное вернули владелице. Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «кража». Ему грозит пять лет лишения свободы.

Как писало ранее «URA.RU», пропавшую лошадь искали по всей Тюмени. Пользователи соцсетей совместными усилиями пытались найти жеребца Магната, который вновь исчез при невыясненных обстоятельствах. Ранее животное прославилось тем, что самостоятельно пришло к тюменским спасателям, когда его искали в предыдущий раз — в октябре прошлого года.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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