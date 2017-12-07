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Главные новости Курганской области
15:26  07 декабря 2017 0

Курганские депутаты разругались из-за ремонта труб. «У нас воды нет по три месяца!»

Публичные слушания по бюджету города. Курган, публичные слушания
Курганцы требуют заняться проблемой коммунальных сетей городаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана просят включить в городской бюджет 2018 года расходы на ремонт изношенных водопроводных сетей и канализации. С таким предложением к властям эмоционально обратились сразу несколько человек на публичных слушаниях по проекту бюджета в четверг, 7 декабря, передает корреспондент «URA.RU».

Публичные слушания по бюджету города. Курган, прозоров игорь, руденко сергей
Публичные слушания про проекту бюджета объединили с заседанием депутатских комиссий
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В бюджете города 2018 года расходы на ремонт коммунальных сетей не предусмотрены, несмотря на то, что сети изношены почти на 100% и аварии происходят каждый день. О том, как замучились курганцы из-за дырявых сетей, напомнила участница слушаний Лариса Лебедева. «Если мы не будем думать о наших трубах, то останемся совсем без воды, — уверена женщина, — Как авария, так меняются маршруты автобусов из-за раскопок, спецслужбам не подъехать. Выходишь за два квартала встречать машину скорой помощи, чтобы объяснить, как проехать к дому! Надо закладывать деньги на замену труб в бюджет, потому что трубы эти наши», — предложила она. На что депутат гордумы Людмила Дорофеева тут же возразила: «Не наши, а „Водного союза“». «Как это? — не поняла горожанка. — Я, как пенсионерка и домохозяйка, считаю, что внутри моей квартиры — мои трубы, а за стояки отвечает ЖКО. Так и здесь, городские трубы не „Водного союза“, а города!», — рассудила Лебедева.

Тему подхватил Илья Винштейн, напомнив, что обещанная «Водному союзу» субсидия на проведение ремонта сетей не была заложена ни в бюджет 2017 года, ни в бюджет 2018 года. «Трубы все-таки находятся на балансе города, и администрация в какой-то степени за них должна отвечать. Субсидия идет именно на модернизацию этих сетей. Деньги должны выделяться планомерно, каждый год, в бюджете должна быть выделена соответствующая статья», — считает выступающий.

Публичные слушания по бюджету города. Курган, публичные слушания
Жительница поселка Утяк: «Живем как в древние времена»
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Я, как жительница микрорайона Утяк, хотела бы, чтобы такая статья в бюджете появилась, — поддержала Татьяна Смирнягина, — У нас очень часто отключают воду из-за аварий, потом не работает детский сад. Это просто крик души! Одно время водоснабжения не было по три месяца! Это уже наболевшая тема».

Также на слушаниях с коллективным обращением выступили жители поселка Левашово, которые просили построить дороги, освещение и продлить маршрут автобуса. Многодетные семьи, которым выделили в поселке участки для строительства домов, не могут к участкам проехать — транспорт вязнет в грязи. Житель бульвара Солнечный просил достроить детский сад, который четвертый год стоит замороженный. Предприниматели просили построить 350 метров дороги, а ветераны — выделить деньги на ветеранский хор.

Как отметил председатель слушаний Игорь Прозоров, все поступившие предложения будут рассмотрены, ответы выступающие получат в письменном виде, а заключение по итогам публичных слушаний будет подготовлено в течение пяти рабочих дней. Затем проект бюджета направят на рассмотрение депутатам городской Думы.

Публичные слушания по бюджету города. Курган, публичные слушания
Выступающие горожане высказали больше десятка предложений в бюджет города
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

После окончания публичных слушаний прошла совместная депутатская комиссия, на который завязался спор. «Так чьи же все-таки водопроводные сети? У кого они на балансе?» — вернулась к проблемному вопросу Людмила Дорофеева. Ответы полетели со всех сторон: «Немного есть муниципальных сетей, в основном „Водного союза“… Процентов 80 — это „Водный союз“… Сети ОАО „КВК“ (ранее был МУП „Курганводоканал“), который передал их в аренду „Водному союзу“ на 49 лет».

«А акционером „КВК“ является кто? — город Курган! — вклинился депутат-коммунист Яков Сидоров. — Все 100% акций принадлежат городу, значит, и имущество наше. „Водный союз“ нам говорит: инвестируйте в свои сети». «Вот, потом журналисты так и напишут! А сети все-таки на балансе у структурного подразделения — АО», — возмутилась Дорофеева.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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