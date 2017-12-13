18:08 13 декабря 2017 0

Школьникам рассказали о ВИЧ, но родителям это не понравилось Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Родительский комитет Тюмени выступил против школьных уроков, на которых ученикам рассказывают о причинах заражения ВИЧ-инфекцией. С точки зрения членов комитета, данные уроки не адаптированы к полноценному восприятию учениками 9-11-х классов — нет методик, уроки ведут обычные учителя, в ходе занятия детям даются поверхностные знания о сексе и применении барьерной контрацепции.

На официальном портале Тюменского родительского комитета опубликовано письмо министру образования и науки РФ Ольге Васильевой. В письме представители родительских комитетов России просят отменить «День единых действий по информированию детей и молодежи о профилактике ВИЧ-инфекции» в том варианте, в котором он был проведен в российских школах в начале декабря.

Ученики пока не знают, в какую борьбу за их нравственность вступили родители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Мы действительно против проведения таких уроков. Мы проанализировали, какую информацию получили наши дети после таких занятий, — рассказал „URA.RU“ председатель Тюменского родительского комитета Андрей Добрынин. — На уроке детям рассказали, что причина распространения ВИЧ-инфекции — половой акт, гомосексуальные связи. Чтобы избежать инфекции, необходимо использовать презерватив. А теперь задумайтесь, нужна ли эта информация школьникам? Тем более что процент детей, зараженных половым путем, минимальный. В основном, это дети, которые получили инфекцию при рождении или через грудное вскармливание».

Тюменские родители утверждают, что в начале декабря такие уроки прошли в школах всей Тюменской области. И не только ученики старших классов посетили эти занятия, но и ученики среднего и младшего звена.

В департаменте образования и науки Тюменской области, а также в «Центре профилактики и борьбы со СПИД» полностью опровергают все претензии тюменских родителей.

Так, ситуацию вокруг школьных занятий прояснила пресс-секретарь «Центра профилактики и борьбы со СПИД» Елена Лосева. Она сообщила, что в Тюменской области уроки проводились исключительно в старших классах, причем никакой информации, которая бы негативно влияла на этическое воспитание подростков, детям не предоставляли.

«Никаких иллюстраций, которые могли бы вызвать бурную реакцию, никакой информации о половых или тем более гомосексуальных контактах детям на уроках не давали. Кстати, ни один из родителей не посетил урок, зато говорят об этих занятиях очень много», — сообщила Елана Лосева. Также она рассказала о том, что в прошлом году в Тюменской области были заражены СПИДом пять подростков, причем среди них есть те, кто был инфицирован как половым путем, так и через наркотики.

В департаменте образования Тюменской области «URA.RU» сообщили о том, что заявление от членов Тюменского родительского комитета к ним не поступало. Специалисты департамента тоже полностью опровергают заявление родителей о том, что школьникам рассказывали про половые контакты. «В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в профилактических акциях и встречах с врачами Центра по профилактике и борьбы со СПИД участвовали только совершеннолетние студенты колледжей и техникумов, — рассказала пресс-секретарь ведомства Евгения Самохвалова. — По инициативе волонтеров студенческих отрядов проводились акция „Красная ленточка“, конкурс плакатов, флешмобы, направленные на ведение здорового образа жизни».

Также в департаменте пояснили, что в этот день в школах региона проводились «классные часы, направленные на ведение здорового образа жизни». На них педагоги рассказывали о формировании культуры собственного здоровья.

Однако родители требуют отменить уроки о профилактике ВИЧ-инфекции.

«Мы чувствуем себя бесправными в решении данного вопроса. У родителей никто не спрашивал согласия об информировании детей в вопросах полового воспитания. Мы не видели адаптированных для школьников методик», — члены Тюменского родительского комитета возмущены, что вопросы, касающиеся интимной сферы воспитания детей, решаются без их участия.

В открытом письме родители напоминают чиновникам системы образования о статье 135 Уголовного кодекса РФ «Развратные действия». «В качестве развратных в нашем законодательстве, среди прочих, признаются следующие действия: ведение бесед, разговоров, рассказов на сексуальные темы циничного характера. Готово ли Министерство образования и науки нести ответственность за ту опасность, которой подвергает российских детей, и за те действия, к которым склоняет педагогов? Готово ли оно отвечать за результаты неоднозначных акций, которые инициирует? — спрашивают родители министра образования.

Тюменский родительский комитет пристально следит за нравственным воспитанием детей, так, в 2016 году комитет потребовал отменить уличную акцию местного ЛГБТ-сообщества.