В Кургане продолжатся отключения воды. Власти сняли с себя ответственность

17:30 14 декабря 2017 0

В городе ждут еще больше раскопок и отключений воды Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские власти не захотели принимать во внимание вопрос о необходимости выделения субсидии АО «Водный союз», который прозвучал во время публичных чтений по бюджету города на 2018 год. Это значит, аварии и масштабные отключения воды в Кургане могут лишь участиться, поскольку денег на ремонт изношенных коммуникаций взять негде.

Заключение о результатах публичных слушаний размещено на официальном сайте мэрии. Руководство города считает, что все работы по модернизации водопроводных сетей и канализации должны осуществляться за счет инвестиционной программы «Водного союза». Отмечается, что в бюджет Кургана заложены лишь средства на бесхозные сети. При этом все трубы по-прежнему принадлежат городу («Водный союз» лишь арендует мощности «Курганводоканала», акции которого принадлежат администрации Кургана).

Владимир Овсянников не отрицает, что «Водный союз» снова вынужден будет просить об увеличении тарифов для населения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В эту же инвестиционную программу мэрия предлагает включить работу по строительству и обновлению системы водоснабжения поселков Утяк и Левашово-2. Однако, отсылая к инвестиционной программе «Водного союза», специалисты администрации города, по сути, вводят курганцев в заблуждение. Мало того, что чиновники перепутали название — инвестиционная программа разработана не на 2017—2021 годы, как указано в документе, а на 2018—2022 годы. На самом деле программа не находится на согласовании в правительстве Курганской области, как отмечено в результатах публичных слушаний, а возвращена департаментом госрегулирования цен и тарифов области в «Водный союз» на доработку, поскольку в ней нет источника финансирования.

Основная загвоздка ситуации — именно в нехватке средств на ремонт. Сейчас износ канализации в городе составляет 93%, труб водоснабжения — 76%. При этом «Водный союз» неоднократно заявлял, что работает в убыток. Чтобы остановить старение сетей, по словам и. о. руководителя Владимира Овсянникова, нужно ежегодно заменять 30 километров труб, но «Водному союзу» в лучшем случае хватает на 10-15 км.

Изменить ситуацию может лишь существенное увеличение тарифа для населения или выделение субсидии от города, иначе катастрофическое старение сетей продолжится. «Увеличивать тариф в два раза, как это просит „Водный союз“ — это гарантированно вызвать недовольство курганцев. Непонятна позиция городских властей, которые самоустранились, хотя очевидно, что проблема сама собой не рассосется, — прокомментировал один из зауральских депутатов, который попросил не называть его имени. — Считаю, что выделение субсидии все же более приемлемое решение в этой ситуации».

«Наш тариф планируется повысить в следующем году на 3,8%, мы с этим совершенно не согласны», — заявлял ранее «URA.RU» Владимир Овсянников. Он подтвердил, что его предприятие планирует снова выйти в городскую думу с вопросом о существенном повышении платы за водоснабжение и водоотведение для курганцев. Согласно подсчетам специалистов «Водного союза», обоснованный тариф выше существующего примерно в два раза.