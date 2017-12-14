В Кургане продолжатся отключения воды. Власти сняли с себя ответственность

Курганские власти не захотели принимать во внимание вопрос о необходимости выделения субсидии АО «Водный союз», который прозвучал во время публичных чтений по бюджету города на 2018 год. Это значит, аварии и масштабные отключения воды в Кургане могут лишь участиться, поскольку денег на ремонт изношенных коммуникаций взять негде.
Заключение о результатах публичных слушаний размещено на официальном сайте мэрии. Руководство города считает, что все работы по модернизации водопроводных сетей и канализации должны осуществляться за счет инвестиционной программы «Водного союза». Отмечается, что в бюджет Кургана заложены лишь средства на бесхозные сети. При этом все трубы по-прежнему принадлежат городу («Водный союз» лишь арендует мощности «Курганводоканала», акции которого принадлежат администрации Кургана).
В эту же инвестиционную программу мэрия предлагает включить работу по строительству и обновлению системы водоснабжения поселков Утяк и Левашово-2. Однако, отсылая к инвестиционной программе «Водного союза», специалисты администрации города, по сути, вводят курганцев в заблуждение. Мало того, что чиновники перепутали название — инвестиционная программа разработана не на 2017—2021 годы, как указано в документе, а на 2018—2022 годы. На самом деле программа не находится на согласовании в правительстве Курганской области, как отмечено в результатах публичных слушаний, а возвращена департаментом госрегулирования цен и тарифов области в «Водный союз» на доработку, поскольку в ней нет источника финансирования.
Основная загвоздка ситуации — именно в нехватке средств на ремонт. Сейчас износ канализации в городе составляет 93%, труб водоснабжения — 76%. При этом «Водный союз» неоднократно заявлял, что работает в убыток. Чтобы остановить старение сетей, по словам и. о. руководителя Владимира Овсянникова, нужно ежегодно заменять 30 километров труб, но «Водному союзу» в лучшем случае хватает на 10-15 км.
Изменить ситуацию может лишь существенное увеличение тарифа для населения или выделение субсидии от города, иначе катастрофическое старение сетей продолжится. «Увеличивать тариф в два раза, как это просит „Водный союз“ — это гарантированно вызвать недовольство курганцев. Непонятна позиция городских властей, которые самоустранились, хотя очевидно, что проблема сама собой не рассосется, — прокомментировал один из зауральских депутатов, который попросил не называть его имени. — Считаю, что выделение субсидии все же более приемлемое решение в этой ситуации».
«Наш тариф планируется повысить в следующем году на 3,8%, мы с этим совершенно не согласны», — заявлял ранее «URA.RU» Владимир Овсянников. Он подтвердил, что его предприятие планирует снова выйти в городскую думу с вопросом о существенном повышении платы за водоснабжение и водоотведение для курганцев. Согласно подсчетам специалистов «Водного союза», обоснованный тариф выше существующего примерно в два раза.