20:28 20 декабря 2017 0

На весь Ямал сейчас не наберется и полутора тысяч легальных таксистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 января 2018 года на Ямале будет снижена стоимость разрешения на перевозку пассажиров легковым такси. Она составит 250 рублей — против 3750, которые необходимо платить за документ сейчас. Это делается для того, чтобы подтолкнуть частных «бомбил» к официальному оформлению своей деятельности и упорядочить рынок частных перевозок в регионе.

Заместитель гендиректора управления по обеспечению содействия федеральным органам государственной власти и деятельности мировых судей ЯНАО Виктор Медведев рассказал, что выдача разрешений частным легковым такси на Ямале началась в 2011 году. Вплоть до 2013 года их выдавали бесплатно. В то время Ямал входил в тройку лидеров страны по количеству такси на 100 тысяч населения. С 2013 года за разрешение начали брать деньги. И почти все официальные извозчики ушли в подполье. Сейчас на весь Ямал работает менее полутора тысяч такси с официальным разрешением. По мнению чиновников, серьезная скидка на лицензию подтолкнет воителей к легализации.

«Для бюджета это деньги не великие, а для поддержки малого и среднего бизнеса эту плату нужно снизить. Есть предпосылки к тому, что борьба с нелегальным такси будет усиливаться и административные санкции в отношении нелегальных водителей будут ужесточаться в скором времени. Вместе со снижением стоимости на получение разрешения это может подтолкнуть нелегальных водителей к официальному оформлению. 250 рублей за разрешение на пять лет — это небольшие деньги. И мы пойдем в сторону цивилизованного рынка такси», — рассказал Виктор Медведев.