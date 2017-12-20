{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,72
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
20 декабря 2017
19 декабря 2017
18 декабря 2017
20:28  20 декабря 2017 0

На Ямале хотят легализовать рынок такси. Разрешения на частный извоз раздают почти даром

Клипарт., такси
На весь Ямал сейчас не наберется и полутора тысяч легальных таксистовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 января 2018 года на Ямале будет снижена стоимость разрешения на перевозку пассажиров легковым такси. Она составит 250 рублей — против 3750, которые необходимо платить за документ сейчас. Это делается для того, чтобы подтолкнуть частных «бомбил» к официальному оформлению своей деятельности и упорядочить рынок частных перевозок в регионе.

Заместитель гендиректора управления по обеспечению содействия федеральным органам государственной власти и деятельности мировых судей ЯНАО Виктор Медведев рассказал, что выдача разрешений частным легковым такси на Ямале началась в 2011 году. Вплоть до 2013 года их выдавали бесплатно. В то время Ямал входил в тройку лидеров страны по количеству такси на 100 тысяч населения. С 2013 года за разрешение начали брать деньги. И почти все официальные извозчики ушли в подполье. Сейчас на весь Ямал работает менее полутора тысяч такси с официальным разрешением. По мнению чиновников, серьезная скидка на лицензию подтолкнет воителей к легализации.

«Для бюджета это деньги не великие, а для поддержки малого и среднего бизнеса эту плату нужно снизить. Есть предпосылки к тому, что борьба с нелегальным такси будет усиливаться и административные санкции в отношении нелегальных водителей будут ужесточаться в скором времени. Вместе со снижением стоимости на получение разрешения это может подтолкнуть нелегальных водителей к официальному оформлению. 250 рублей за разрешение на пять лет — это небольшие деньги. И мы пойдем в сторону цивилизованного рынка такси», — рассказал Виктор Медведев.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров