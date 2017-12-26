Следователи отказались завести дело на уральского экс-мэра с липовым дипломом. ФОТО

11:10 26 декабря 2017 6

Грибов не знает, кто подбросил в приемную комиссию поддельный диплом на его имя Фото: dumakrur.ru

В Следственном отделе СКР города Кушвы в Свердловской области отказали в возбуждении уголовного дела в отношении экс-мэра города Красноуральска. У 58-летнего Вячеслава Грибова был обнаружен поддельный диплом. В постановлении сказано, что в действиях Грибова отсутствует состав преступления.

Силовики установили, что при поступлении в УГТУ-УПИ на обучение по специальности «менеджмент организации и управление персоналом» в приемную комиссию был подан диплом о среднем специальном образовании Екатеринбургского машиностроительного колледжа, который, как теперь установлено, Грибову не выдавался и является поддельным. На основании этого диплома колледжа Грибов получил высшее образование за три года.

В объяснении следователю он сообщил, что ему никто не объяснил, что такое ускоренное высшее образование возможно на основании диплома колледжа. Кому он сдавал документы в приемной комиссии, Грибов не помнит. Как в приемную комиссию мог попасть поддельный диплом на его имя, он не знает и никогда его не видел. На основании этого следователь пришел к выводу, что, раз Грибов не знает, откуда взялся поддельный диплом, значит, в его действиях отсутствует состав преступления.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что у главы Красноуральска обнаружился фальшивый диплом. Из архива РГППУ (Российский государственный профессионально-педагогический университет) был получен ответ: «Диплом ЛТ № 825290 регистрационный номер 5812, дата выдачи 22.06.1992 г., Грибову В. В. не выдавался».

После разгоревшегося скандала в сентябре Грибов ушел в отставку.