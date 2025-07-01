01 июля 2025

Депутат Рады Железняк: состав правительства Украины сменится 15 июля

© Служба новостей «URA.RU»
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Кадровые перестановки могут произойти в ближайшие недели
Кадровые перестановки могут произойти в ближайшие недели Фото:

Состав правительства Украины может измениться 15 июля 2025 года. Так, в частности, на посту премьер-министра страны Дениса Шмыгаля сменит Юлия Свириденко. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Кабинет министров страны возглавит Юлия Свириденко. За отставкой действующего премьера Шмыгаля автоматически последует и отставка всего кабмина», — рассказал Железняк в эфире «Новини Live».

Парламентарий подчеркнул, что перестановки в правительстве Украины выглядят скорее формальными, чем существенными. По его словам, они напоминают передвижение кроватей из анекдота, а не настоящие ротации, которых требует ситуация во время вооруженного конфликта.

Как сообщало URA.RU, президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал масштабные кадровые перестановки. В частности, обсуждались возможные назначения главы СБУ Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на пост министра обороны и переход действующего министра обороны Рустема Умерова на дипломатическую работу. Ранее Зеленский провел изменения в составе высшего военного командования страны, утвердив нового главу сухопутных войск.

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Состав правительства Украины может измениться 15 июля 2025 года. Так, в частности, на посту премьер-министра страны Дениса Шмыгаля сменит Юлия Свириденко. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. «Кабинет министров страны возглавит Юлия Свириденко. За отставкой действующего премьера Шмыгаля автоматически последует и отставка всего кабмина», — рассказал Железняк в эфире «Новини Live». Парламентарий подчеркнул, что перестановки в правительстве Украины выглядят скорее формальными, чем существенными. По его словам, они напоминают передвижение кроватей из анекдота, а не настоящие ротации, которых требует ситуация во время вооруженного конфликта. Как сообщало URA.RU, президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал масштабные кадровые перестановки. В частности, обсуждались возможные назначения главы СБУ Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на пост министра обороны и переход действующего министра обороны Рустема Умерова на дипломатическую работу. Ранее Зеленский провел изменения в составе высшего военного командования страны, утвердив нового главу сухопутных войск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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