Депутат Рады Железняк: состав правительства Украины сменится 15 июля

Состав правительства Украины может измениться 15 июля 2025 года. Так, в частности, на посту премьер-министра страны Дениса Шмыгаля сменит Юлия Свириденко. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
«Кабинет министров страны возглавит Юлия Свириденко. За отставкой действующего премьера Шмыгаля автоматически последует и отставка всего кабмина», — рассказал Железняк в эфире «Новини Live».
Парламентарий подчеркнул, что перестановки в правительстве Украины выглядят скорее формальными, чем существенными. По его словам, они напоминают передвижение кроватей из анекдота, а не настоящие ротации, которых требует ситуация во время вооруженного конфликта.
Как сообщало URA.RU, президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал масштабные кадровые перестановки. В частности, обсуждались возможные назначения главы СБУ Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на пост министра обороны и переход действующего министра обороны Рустема Умерова на дипломатическую работу. Ранее Зеленский провел изменения в составе высшего военного командования страны, утвердив нового главу сухопутных войск.
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