Тюменцы, создавая туристический бренд региона, чуть не обидели Никиту Михалкова

16:12 27 декабря 2017 3

Лучший город Земли выбрал логотип в лучших европейских традициях Скрин с презентации Александра Назарова

Новый туристический бренд региона презентовали в Тюмени. Им стал соболь — геральдический зверь с герба области и негласный символ Сибири.

Соболь перекочевал в туристический бренд прямиком с герба Тюменской области Скрин с презентации Александра Назарова

Авторами выступили разработчик местной студии бренд-дизайна «Лайтшоп» Александр Назаров и тюменец Сергей Парфенов, дизайнер BBDO Branding, который сейчас проживает в Лондоне. Региональное лого выбирали на конкурсной основе в департаменте потребительского рынка и туризма. Как рассказал его директор Андрей Пантелеев, за лучший бренд команда получила 150 тысяч рублей.

Назаров отметил, что при разработке туристического логотипа Тюменской области было принято принципиальное решение отказаться от главной тенденции регионального дизайна — от яркости и многообразия красок, большого количества элементов и нагромождения. «О Тюмени говорят, как о маленьком европейском городе в Сибири. Он постепенно становится ближе к европейским ценностям, достижениям и технологиям, и это делает нас на шаг выше. Поэтому мы пошли по принципу европейского брендинга, где за основу берется символ», — пояснил он.

Соболя дизайнеры взяли с герба области. Помимо отсылки к главному символу региона, они увидели геральдического зверька одновременно живым и декоративным, несущим в себе набор метафор.

Скоро тюменский аэропорт украсят яркими баннерами с лого Скрин с презентации Александра Назарова

«Он всегда был ресурсом для купцов. Это „мягкое золото“, символ торговой Тюмени. Соболь маленький, но очень характерный зверь, ловкий и сильный для своих размеров. К тому же это символ тепла, который живет в холоде, символ развивающейся Тюмени», — уверен Александр Назаров.

Основной посыл, который вложили в туристический бренд, это внутреннее тепло тюменцев на контрасте с сибирскими морозами. В брендбуке нашли отражение и некоторые исторические факты, связанные с регионом. К примеру, Тюмень как ссыльное место решили транслировать через надпись «Мы в Сибири по своей воле», нанесенную на футболку.

В дополнение к соболю на сувенирной продукции из Тюмени появятся мотивы деревянной резьбы, взятые с наличников. «Мы постарались сделать сувенирку максимально невычурной. Одежда с логотипом региона должна быть такой, чтоб человек носил ее в обыденной жизни, а не выбрасывал по возвращению домой или отдавал бабушке», — подчеркнул Назаров.

Брендированную одежду должно быть приятно носить, уверен автор тюменского логотипа Скрин с презентации Александра Назарова

Отвечая на вопрос «URA.RU», Андрей Пантелеев сообщил, что увидеть новый тюменский бренд в работе можно будет уже в 2018 году. Он поблагодарил Александра Назарова и Сергея Парфенова за то, что дизайнеры не стали впадать в крайности и не позволили это сделать чиновникам, задействованным в разработке лого. «Нам не давали сделать нефтяную вышечку с каплей нефти и отражением Менделеева, и все это „украсить“ наличниками, потому что тянуло. Получилось лаконично и тепло», — пояснил Пантелеев.

В конце мероприятия организаторы шутили на тему других возможных вариантов туристического бренда. Обсуждались и две заглавные буквы Т, символизирующие Тюмень и Тобольск, и даже ТТТ — «Тюмень, Тобольск, Туризм». «И тогда бы Никита Михалков подал бы на нас в суд, потому что у него студия «Тритэ», — заметила куратор и модератор проекта Ольга Петрушина.

Она подчеркнула, что на мониторинг уже существующих в мире логотипов ушло большое количество времени. «Нам было важно, чтобы итоговая картинка вдруг не оказалась логотипом туалетной бумаги в Австралии», — сообщила Петрушина.