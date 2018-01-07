Трамп объявил себя «стабильным гением»

Президент США Дональд Трамп оценил свои умственные способности, назвав себя «стабильно гениальным» человеком. Об этом он написал в своем Twitter, отметив, что это одно из главных его качеств.
По словам американского лидера, на протяжении всей жизни основными его качествами были психическая устойчивость и ум, что подтверждается его жизненным путем от успешного бизнесмена и звезды телевидения до президента Соединенных Штатов, пишет RT.
В конечном итоге эти достижения позволяют, по мнению Трампа, говорить о нем не просто как об умном человеке, «а гении, очень стабильном гении».
Ранее Дональд Трамп критически отнесся к выходу в свет книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» американского журналиста Майкла Вулффа. Его он назвал «полным лузером», а своего экс-помощника Стива Бэннона — «слюнтяем».