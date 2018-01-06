Трамп назвал «полным лузером» автора книги о Белом доме

Президент США Дональд Трамп критически отнесся к выходу в свет книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» американского журналиста Майкла Вулффа. Автора книги он назвал «полным лузером», а своего экс-помощника Стива Бэннона «слюнтяем».
В Twitter американский президент написал, что Майкл Вулфф выдумывал истории, чтобы продать свою «скучную и лживую» книгу. «Майкл Вулф — полный лузер, который выдумал истории, чтобы продать эту по-настоящему скучную и неправдивую книгу. Он использовал лентяя Стива Бэннона [экс-советника Трампа], который плакал, когда его увольняли, и умолял о работе. Теперь разгильдяя Стива бросили, как собаку, почти все. Очень жаль!», — пишет Дональд Трамп в своем посте.
Стив Бэннон работал в администрации Трампа советником по стратегическим вопросам. Его уволили в августе прошлого года. Позднее Трамп заявил, что Бэннон «лишился рассудка».
В интернете книгу Вулффа назвали бестселлером номер один, добавляет «Федеральное агентство новостей». Личный адвокат Трампа направил писателю и издателю письмо, в котором потребовал приостановить публикацию, а Белый дом обвинил Вулффа во лжи.