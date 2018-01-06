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06 января 2018
13:14  06 января 2018 0

Трамп назвал «полным лузером» автора книги о Белом доме

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Дональд Трамп обвинил автора книги об администрации президента во лжиФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп критически отнесся к выходу в свет книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» американского журналиста Майкла Вулффа. Автора книги он назвал «полным лузером», а своего экс-помощника Стива Бэннона «слюнтяем».

В Twitter американский президент написал, что Майкл Вулфф выдумывал истории, чтобы продать свою «скучную и лживую» книгу. «Майкл Вулф — полный лузер, который выдумал истории, чтобы продать эту по-настоящему скучную и неправдивую книгу. Он использовал лентяя Стива Бэннона [экс-советника Трампа], который плакал, когда его увольняли, и умолял о работе. Теперь разгильдяя Стива бросили, как собаку, почти все. Очень жаль!», — пишет Дональд Трамп в своем посте.

Стив Бэннон работал в администрации Трампа советником по стратегическим вопросам. Его уволили в августе прошлого года. Позднее Трамп заявил, что Бэннон «лишился рассудка».

В интернете книгу Вулффа назвали бестселлером номер один, добавляет «Федеральное агентство новостей». Личный адвокат Трампа направил писателю и издателю письмо, в котором потребовал приостановить публикацию, а Белый дом обвинил Вулффа во лжи.

Нина Калинина
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