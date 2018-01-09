Трамп объявит о возрождении американской мечты

Президент США Дональд Трамп готовится объявить о возрождении американской мечты. Такие слова содержатся в его выступлении, которое в ближайшее время состоится в городе Нэшвилл (штат Теннесси).
«Американская мечта возвращается к жизни. Недавно мы приняли крупнейшие в истории законы о налоговых послаблениях и реформах в размере 5,5 триллионов долларов», — приводит РИА «Новости» фрагмент речи главы государства, которую распространил Белый дом.
Также в тексте выступления говорится, что большинство из указанных льгот «адресованы работающим американцам, небольшим компаниям и семейным фермам». Трамп расскажет, что американские компании уже начали поднимать своим сотрудникам зарплаты, а больше сотни фирм уже предоставили бонусы тысячам рабочих в результате снижения налоговой нагрузки.
На днях Дональд Трамп, как напоминает RT, оценил свои умственные способности, назвав себя «стабильно гениальным» человеком.