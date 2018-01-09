18:24 09 января 2018 5

Тюменцы собирают для погорельцев вещи, но активисты сообщают о том, что пострадавшим нужны продукты Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

В Тюмени горожане активно собирают вещи и продукты для погорельцев дома № 4 по ул. Олимпийской. К акции милосердия горожан присоединились и таксисты.

В социальной сети «ВКонтакте» была создана специально для помощи группа «Олимпийская пожар Тюмень». Там разместили объявление: «Внимание! Попробуем помочь с доставкой помощи погорельцам. Звоните в Службу заказа такси 4-55555, оформляете БЕСПЛАТНО заказ такси от вас до гостиницы „Колос“ — при прибытии машины, вынесите вещи, таксист заберет и отвезет на конечный адрес. Ничего водителю платить не нужно!!! строго до 20.00».

Тюменцы кооперируются при доставке вещей. В группе собралось уже более 1900 подписчиков: «У кого мы забрали вещи с Мыса, Тарман и Зареки — все доставили в Колос. Очень много людей откликнулись…везут и везут, без перестану…» — пишет Анастасия Бусько во «ВКонтакте».

Тюменцы собирают для погорельцев вещи, но активисты сообщают о том, что пострадавшим нужны продукты: «Пока вещи везут активнее, чем продукты. Но, возможно, люди захотят что-то себе готовить самостоятельно. Поэтому и средства гигиены, и продукты нам тоже нужны», — сообщила Марина Ремезова, координатор пункта сбора помощи организации помощи детям «Наше счастье». Волонтеры приглашают пострадавших прийти за помощью в центр по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 36, где каждому предложат и вещи, и продукты питания. Кроме того, необходима и детская одежда. Как сообщили волонтеры, среди погорельцев больше 20 детей. Сегодня к сбору вещей присоединились жители Ялуторовска. Они также сообщили, что готовы привезти вещи и продукты пострадавшим.

Напомним, что дом по ул. Олимпийской загорелся вечером 8 декабря. Вызов спасателям поступил в 17:50. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, для тушения привлекли 110 человек личного состава и 24 единицы основной пожарной техники, сообщил представитель МЧС. Было эвакуировано 160 человек, один погиб, еще один обратился за помощью к медикам, но от госпитализации отказался.