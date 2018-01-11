Представители ЯНАО снова готовятся посетить Германию. Окружная делегация будет участвовать в ежегодной международной выставке сельскохозяйственной продукции «Зеленая неделя», которая пройдет с 19 по 28 января в Берлине.
Ямальцы повезут на выставку продукцию ведущих предприятий региона. В рамках выставки запланировано подписание внешнеэкономического контракта на поставку оленины между муниципальным унитарным предприятием «Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» и одной из германских компаний, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального правительства.
Ямал является традиционным участником выставки с 2003 года, но в этот раз к делегации приковано особенное внимание из-за недавнего скандала. В ноябре 2017 года, как уже сообщало «URA.RU», в Германии побывала делегация ямальских школьников. Выступления гимназиста из Нового Уренгоя, который назвал бойцов Вермахта невинноубиенными, вызвало массу дискуссий и широкий общественный резонанс.
После этого все международные контакты региона находятся на особом контроле регионального правительства, ответственность за них возложена на заместителей губернатора. Поездку Ямала на «Зеленую неделю» традиционно организует региональный департамент международных и внешнеэкономических связей, соответственно, отвечать за нее будет глава департамента и вице-губернатор Ямала Александр Мажаров.
В пресс-службе правительства отмечают, что на 2018 год, помимо поездки в Берлин, у Ямала большие международные планы. Укреплять отношения со старыми партнерами и искать новых будут на международных форумах в Санкт-Петербурге и в Сочи. Дни Ямала пройдут в Китае. Ямальскую продукцию повезут на дегустацию в Казахстан. Официальная делегация Ямала собралась посетить даже Арабские Эмираты. С какой целью — в ведомстве не уточняют. Всего на участие в разного рода международных мероприятиях в бюджете департамента предусмотрено почти 33 миллиона рублей.