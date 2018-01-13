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13 января 2018
12 января 2018
11 января 2018
19:18  13 января 2018 9

Пьяная автоледи устроила адскую ночь тюменцам. ВИДЕО

Клипарт, алкоголь, дтп, авария, машина
Девушка переполошила весь дворФото: depositphotos.com © URA.RU (архивное фото)

Жителей тюменской многоэтажки в ночь на 13 января разбудила женщина, которая устроила пьяный дебош во дворе. Она припарковала свой роскошный BMW X-5 и всю ночь танцевала под оглушительную музыку, ругалась матом и сигналила.

«Скорее всего, она пыталась привлечь внимание владельца „Мерседеса“, припаркованного в нашем дворе, — рассказала „URA.RU“ очевидица событий Елена Андреевских. — Толкала его, чтобы включилась сигнализация, сигналила сама, что-то кричала. Эхо от музыки гремело на весь двор, спать было невозможно. Звучали разные песни, например „За тебя калым отдам“ и все в этом же духе. Кто-то подвез ей бутылку спиртного, она распивала прямо из горла. Возможно, кроме алкогольного там было и наркотическое опьянение».

Жильцы неоднократно просили даму угомониться, но та лишь отвечала отборным матом. Очевидцы в доме на улице Широтной, 19/1 утверждают, что неоднократно звонили в полицию. Так, Елена Андреевских обращалась по телефону 112, в дежурную часть ОП № 1 и в ГУВД по Тюменской области.

Видео: Елена Кудря

«Сотрудникам то было смешно, то они сообщали: „Ну хорошо, мы еще раз передадим информацию“, — продолжает Елена. — Приезжал наряд ДПС, который припарковался вдалеке и какое-то время наблюдал за тем, что творится. Полицейские пояснили, что смогут привлечь дебоширку лишь тогда, когда она сядет за руль. Непонятно, как тогда людей в нашей стране задерживают за нарушение порядка?! Вот и охраняется покой граждан. Зато в отделении полиции звонки принимать и информацию передавать научились очень оперативно. Сдается, телефонисты из них лучше получаются, чем полицейские».

В итоге пьяный беспредел продолжался в тюменском дворе до девяти часов утра, после чего автоледи скрылась в неизвестном направлении. Теперь жильцы дома боятся, что она будет часто наведываться в их двор и мешать отдыхать.

«Сотрудниками полиции ОП № 1 УМВД России по городу Тюмени по данному происшествию проводится проверка, — прокомментировал „URA.RU“ начальник отдела информации УМВД России по Тюменской области Светлана Новик. — После того, как материалы будут собраны, их передадут в административную комиссию управы округа».

Сергей Снегирев
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