17:23 14 января 2018 7

Сейчас спасатели эвакуируют туристов из самолета Фото: Mash

В Турции самолет после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы прямо на склон у побережья Черного моря. В СМИ появились фото и видео необычного происшествия.

Boeing 737-800 принадлежит турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, он совершал внутренний рейс из Анкары в город Трабзон, пишет ТАСС. Сразу после приземления воздушное судно выкатилось за пределы полосы и лишь чудом остановилось на склоне.

На борту находилось 160 человек. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В данный момент спасатели эвакуируют туристов из самолета.