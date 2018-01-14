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15 января 2018
14 января 2018
Главные новости Москвы
17:23  14 января 2018 7

В Турции самолет при посадке остановился на краю обрыва. ФОТО, ВИДЕО

Сейчас спасатели эвакуируют туристов из самолетаФото: Mash

В Турции самолет после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы прямо на склон у побережья Черного моря. В СМИ появились фото и видео необычного происшествия.

Boeing 737-800 принадлежит турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, он совершал внутренний рейс из Анкары в город Трабзон, пишет ТАСС. Сразу после приземления воздушное судно выкатилось за пределы полосы и лишь чудом остановилось на склоне.

На борту находилось 160 человек. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В данный момент спасатели эвакуируют туристов из самолета.

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Фото: Mash

Сергей Снегирев
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