Паблик ямальских оленеводов назвали «голосом Америки»

Противостояние между группой активистов-оленеводов и властью Ямала получило новое развитие. После длительного затишья заместитель директора департамента по делам коренных малочисленных народов Ямала Ренат Пяк во время своей поездки по Ямальскому району призвал игнорировать сомнительные НКО, защищающие права оленеводов, и назвал главный паблик аборигенов Ямала в соцсетях «Голос тундры» «голосом Америки».
По всей видимости, под сомнительными НКО Пяк подразумевает общество «Единый Ямал», которое ранее власти уже обвиняли в финансировании из-за границы и связях с «Гринписом» и фондом «Батани». Подробнее о этом противостоянии «URA.RU» уже рассказывало.
«Когда мы смотрим их учредительные документы, оказывается, что зарегистрированы они в Москве, а их учредители не имеют никакого отношения к Ямалу. Появляются различные группы и страницы в соцсетях. К примеру, уже известное сообщество «Голос тундры». И ладно бы они действительно работали, а то критикуют всё и вся, любые мероприятия округа по защите прав КМНС (коренных малочисленных народов Севера). Скажу честно, за «Голосом тундры» не слышно тундровика, но прекрасно слышен «голос Америки», — заявил Ренат Пяк, которого цитирует газета «Красный Север».
Администраторы «Голоса тундры» восприняли высказывание негативно и написали в паблике, что «надо решать проблемы КМНС, тогда никаких групп не будет появляться».
Напомним, что противостояние между группой представителей коренных народов и властью региона продолжается с 2016 года. После вспышки сибирской язвы на Ямале активисты создали группу в соцсети, где оленеводы и прочие жители Ямала стали рассказывать о своих проблемах. В частности, оленеводы требовали остановить сокращение поголовья оленей в регионе. Публикации в сообществе неоднократно становились поводом для громких материалов в СМИ. После этого власти публично обвинили «Голос тундры» в развязывании информационной войны и дестабилизации политической обстановки в регионе.