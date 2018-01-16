В Сети тюменцы пожаловались на работу регионального управления МЧС. В садовом товариществе «Медик» 16 января произошел пожар. Пламенем был объят частный дом, и, по заявлениям жителей, пожарные приехали лишь через час после звонка, хотя СНТ находится в черте города.
«Сегодня вечером полностью сгорел дом в СНТ „Медик“. Пожарные машины добирались до места почти час, хотя это черта города! Оператор уверял, что машины уже на месте и тушат (со слов соседей). Соседи, многодетная семья, обсыпали снегом свои дома, избегая распространение огня! В чем причины столь (оперативного) выезда, как и возникновение пожара, неизвестно!» — сообщил паблик «ЧС Тюмень» «ВКонтакте».
«Почему так долго?», «А улицы в СНТ „Медик“, знаете, какие и как по ним проехать, там час на легковой можно искать дом», «Ты видел, на чем они ездят?» — пишут комментаторы.
В разговоре с «URA.RU» заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Геннадий Грибич сообщил, что не может комментировать жалобы тюменцев, так как они расходятся с фактическими данными. «Вызов поступил в 17:00, прибытие в 17:10, — отметил он. — Горели дом и надворные постройки». Он отметил, что на место выехали три машины и десять пожарных.
Причины возгорания пока неизвестны. Площадь пожара составила около 100 кв. метров — дом был полностью объят пламенем. На данный момент борьба с огнем завершена. На месте работают дознаватели.
Ранее в Тюмени произошел пожар в девятиэтажном доме. Возгорание возникло в одной из квартир на Олимпийской, 4. Затем огонь перекинулся на обшивку здания, загорелся утеплитель. Вскоре пылал весь дом с первого этажа до самой крыши. Для тушения привлекли 110 сотрудников МЧС и 24 единицы основной пожарной техники. Было эвакуировано 160 человек, один из жильцов погиб.