На 15 апреля 2018 года назначены выборы главы администрации муниципального образования поселка Приозерный Надымского района. Прямые выборы на Ямале, когда избиратели из числа жителей голосуют за кандидата, остались только в муниципальных образованиях городских и сельских поселений. Среди них поселки Ямальского, Шурышкарского и Надымского районов, а также городские поселения Харп и Пангоды. В остальных муниципалитетах главы администраций выбираются либо среди избранных депутатов, либо утверждаются городскими собраниями на основании конкурсного отбора, так называемых сити-менеджеров.
Сейчас муниципальное образования поселок Приозерный возглавляет исполняющий обязанности главы администрации Владимир Бажитов. Бывший заместитель вышедшего осенью на пенсию руководителя поселковой администрации Николая Гавриленко пока не рассматривает возможность своего участия в выборах главы поселка. Так об этом заявил Владимир Бажитов в беседе с корреспондентом «URA.RU».
Депутаты собрания МО поселок Приозерный представляют фракцию одной партии — «Единая Россия». Членами фракции являются все 10 депутатов собрания. Никто из них не прошел внутрипартийные выборы на кандидата от партии. Лидером праймериз местного отделения партии власти стала Елена Озерян, ныне занимающая должность начальника отдела общей политики и персонала поселковой администрации. Корреспонденту агентства Елена Озерян подтвердила свое участие в выборах главы и серьезность своих намерений.
Традиционно в поселковых выборах главы и собрания участвует только одна парламентская партия — ЛДПР. Как рассказал в беседе с корреспондентом агентства координатор регионального отделения ЛДПР и руководитель партийной фракции в Законодательном собрании ЯНАО Александр Голубенко, окружное отделение обязательно примет участие в выборах главы поселковой администрации. В ближайшее время будут избраны способ выдвижения и сами кандидаты. В приоритете члены партии Жириновского из Надымского района.