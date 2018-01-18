{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Разговор идет прямо сейчас!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 января 2018
17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Курганской области
11:30  18 января 2018 0

Силовики нашли нарушения в бунтующей курганской школе

Встреча губернатора Курганской области Алексея Кокорина с учителями Звериноголовской школы, Алексей Кокорин, встреча с губернатором
В проблемах учителей пришлось разбираться губернатору Алексею КокоринуФото: Александр Кадников © URA.RU
новость из сюжета:
Курганские бюджетники протестуют против отмены льгот
все новости сюжета

В зверниноголовской школе Курганской области, где учителя грозили забастовкой и записали видеообращение к Путину, силовики нашли нарушения. Об этом «URA.RU» рассказал организатор акции протестов Владимир Кочеулов.

По словам активиста, по предварительной оценке работников прокуратуры и Следственного комитета, имело место нецелевое расходование средств, выделенных району на оплату труда педагогов. Также проверяющие отметили раздутый штат заместителей в звериноголовской школе — у директора было шесть замов, у некоторых из них функции дублировались. «Все это могло повлиять на неправильное распределение средств», — отметил Кочеулов. Правоохранители продолжат проверку и позже официально сообщат о результатах, добавил преподаватель. От акции протеста учителя в итоге решили отказаться.

В среду, 17 января, директор школы Татьяна Агимбаева была уволена, обязанности руководителя были возложены на завуча по воспитательной работе Светлану Козлову. Также лишились своих постов директор областного департамента образования Наталья Бобкова, ее заместитель по финансам Елена Никитина и два районных руководителя. Временно исполняющим обязанности директора департамента образования и науки назначен Герман Хмелев.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров