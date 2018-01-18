Силовики нашли нарушения в бунтующей курганской школе

11:30 18 января 2018 0

В проблемах учителей пришлось разбираться губернатору Алексею Кокорину Фото: Александр Кадников © URA.RU

В зверниноголовской школе Курганской области, где учителя грозили забастовкой и записали видеообращение к Путину, силовики нашли нарушения. Об этом «URA.RU» рассказал организатор акции протестов Владимир Кочеулов.

По словам активиста, по предварительной оценке работников прокуратуры и Следственного комитета, имело место нецелевое расходование средств, выделенных району на оплату труда педагогов. Также проверяющие отметили раздутый штат заместителей в звериноголовской школе — у директора было шесть замов, у некоторых из них функции дублировались. «Все это могло повлиять на неправильное распределение средств», — отметил Кочеулов. Правоохранители продолжат проверку и позже официально сообщат о результатах, добавил преподаватель. От акции протеста учителя в итоге решили отказаться.

В среду, 17 января, директор школы Татьяна Агимбаева была уволена, обязанности руководителя были возложены на завуча по воспитательной работе Светлану Козлову. Также лишились своих постов директор областного департамента образования Наталья Бобкова, ее заместитель по финансам Елена Никитина и два районных руководителя. Временно исполняющим обязанности директора департамента образования и науки назначен Герман Хмелев.