22:18 18 января 2018 0

По версии «Транснефти» пожар начался из-за брошенного в нефть окурка Фото: pixabay.com

В районе населенного пункта Красноармейское в Саратовской области на магистральном нефтепроводе «Транснефти» после прорыва произошло возгорание топлива. Общая площадь пожара составила более тысячи кв. м., а объем разлива нефтепродуктов — две тысячи кубометров, сообщает RT.

Огонь перекинулся на село Красноармейское, где из четырех близлежащих домов были эвакуированы 12 человек. Пострадавших в результате пожара нет. «Открытое горение на нефтепроводе ликвидировано, дома в Красноармейском полностью потушены», — сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС России.

Жилые дома, горящие от разлива нефти, сняли с коптера. На записи видно, что топливо тушили участками практически в полной темноте, передает Рен ТВ.

Пожару присвоили повышенную категорию сложности, транзит нефти был приостановлен. На место аварии выезжал губернатор Саратовской области Валерий Радаев, сообщает Nation News. Особо отмечается, что до реки Волга нефть не дошла.

По версии специалистов «Транснефти», пожар произошел из-за того, что в топливо бросили окурок из проезжавшей мимо машины. Истинные причины произошедшего сейчас устанавливаются.