13:23 24 января 2018 5

Наталье Бобковой нашли новую должность Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уволившаяся с поста директора департамента образования и науки Курганской области Наталья Бобкова возглавит лицей для одаренных детей, который расположен в пригороде Кургана, в живописном сосновом бору. Об этом «URA.RU» сообщили источники в правительстве региона.

Также стало известно, что первым заместителем нового руководителя департамента образования Германа Хмелева станет Эдуард Абрамов. Несколько лет назад он работал в департаменте, а затем перешел в управление физической культуры и спорта.

Руководство департамента сменилось после скандала с учителями из Звериноголовского района. Из-за невыплаты стимулирующей надбавки они грозили забастовкой и записали видеообращение к Путину.