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24 января 2018
23 января 2018
22 января 2018
13:23  24 января 2018 5

Зауральскому «министру», отправленному в отставку после скандала с учителями, нашли работу в лесу

Заседание Правительства области Курган, бобкова наталья
Наталье Бобковой нашли новую должностьФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Уволившаяся с поста директора департамента образования и науки Курганской области Наталья Бобкова возглавит лицей для одаренных детей, который расположен в пригороде Кургана, в живописном сосновом бору. Об этом «URA.RU» сообщили источники в правительстве региона.

Также стало известно, что первым заместителем нового руководителя департамента образования Германа Хмелева станет Эдуард Абрамов. Несколько лет назад он работал в департаменте, а затем перешел в управление физической культуры и спорта.

Руководство департамента сменилось после скандала с учителями из Звериноголовского района. Из-за невыплаты стимулирующей надбавки они грозили забастовкой и записали видеообращение к Путину.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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