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25 января 2018
24 января 2018
11:49  25 января 2018 12

Сотрудники клиники Илизарова в Кургане обиделись на Шуру за слова про «город-говно»

Пресс-конференция певца Шуры. Курган, губин александр, шура, медведев александр
Сотрудники клиники не ожидали от певца подобной выходкиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудники центра Илизарова, где проходит реабилитацию певец Шура, признались, что обижены на своего эпатажного пациента за неосторожное высказывание в адрес Кургана. Мнение медперсонала по поводу инцидента на пресс-конференции 23 января опубликовано на официальном сайте клиники.

Во время общения с журналистами артист нелестно отозвался о Кургане. «Городочек ваш — говно полное!» — сказал Шура. Однако тут же оговорился, что имеет в виду лишь неудовлетволрительное состояние дорог и жилищного фонда, а люди, живущие в Зауралье, «золотые». Тем не менее цитата быстро распространилась в информационном пространстве и вызвала бурю возмущения в социальных сетях.

В своем обращении сотрудники клиники отмечают, что, несмотря на провинциальность Кургана, город обладает «несомненным шармом и историей». Они также считают, что за последнее десятилетие столица Зауралья преобразилась и курганцам есть чем гордиться: например, в 2016 году (в год 95-летия академика Илизарова) власти провели «колоссальную» работу по ремонту дорог в поселке Рябково, а юбилей знаменитого ортопеда отпраздновали на высоком уровне — более 500 делегатов из 31 страны мира оставили только теплые воспоминания о городе. Сам Александр Медведев на своей страничке в Instagram уже заявил, что не хотел никого обидеть своими словами. Артист подчеркнул, что ему хочется, чтобы Зауралье «становилось краше и лучше».

Шура находится на лечении в восстановительном центре им. академика Илизарова с 9 января. Он прилетел в Курган для замены тазобедренного сустава. После операции Шура быстро идет на поправку и устраивает различные перформансы вместе с другими пациентами.

Вера Чернышева
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