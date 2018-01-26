В Зауралье после бунта учителей проверят выплату зарплат во всех школах

10:56 26 января 2018 8

Прокуратура подтвердила нарушения в выплатах зарплат звериноголовским учителям Фото: Александр Кадников © URA.RU

Прокуратура Курганской области поручила департаменту образования и науки проверить начисления и выплату зарплат во всех школах региона. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурорская проверка, проведенная в Звериноголовской школе, где учителя грозили забастовками из-за невыплаты стимулирующих и записали два обращения к президенту, подтвердила нарушения. В 2017 году сумма стимулирующих выплат в школе сократилась, несмотря на равный объем средств, выделенных из бюджета области в 2016 и 2017 годах. Прокуратура внесла в адрес губернатора Кокорина представление с требованием устранить выявленные нарушения и принять меры, в том числе финансового характера, для урегулирования ситуации. Также по фактам невыплаты стимулирующих Куртамышский следственный отдел СКР проводит проверку, окончательное решение по ней пока не принято.

После скандала в звериноголовской школе лишились своих постов директор областного департамента образования Наталья Бобкова, ее заместитель по финансам Елена Никитина и два районных руководителя, а также директор школы Татьяна Агимбаева. Временно исполняющим обязанности директора департамента образования и науки назначен Герман Хмелев.