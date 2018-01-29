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12:11  29 января 2018 3

«Зеками горожан изведут». Ямальцы выступили против строительства исправительного центра для осужденных. ВИДЕО

Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, заключенные, раздевалка, тюрьма, исправительная колония, зеки, кепка, спецодежда, тюремная одежда, тюремная роба, зэки
Горожане боятся соседства с «мелкими хулиганами»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале в Лабытнанги откроют исправительный центр для осужденных. Приговоренных к исправительным работам поселят в общежитие, устроят на работу. Горожане испугались за свою жизнь и кошелек.

В одном из общежитий города Лабытнанги появится исправительный центр для осужденных за мелкие проступки — хулиганство или кражу, например. В течение всего срока обязательных работ постояльцы центра будут трудиться на предприятиях города. Пока все находится на стадии подготовки документов, сообщил ТК «Ямал-Регион». Новость вызвала бурное обсуждение в группе «Лабытнанги Info» во «ВКонтакте». Ямальцев сильно огорчила перспектива соседства с осужденными.

«Капец, этого не хватало для полнейшего счастья», «А нам разве мало уже имеющихся колоний?», «Тогда детей уже одних не отпустишь гулять», «На большее ума не хватило видимо! И психбольницу к нам давайте уже до кучи!», «Блин, работы и так в городе нет. Тут с простыми рабочими беда, воруют хоть руки отрубай, а еще безбашенных придурков на работу принимать заставят», «Если не собаками, то зеками точно горожан изведут! Даже не знаю, что хуже», возмущаются горожане. Как ранее писало «URA.RU», в Лабытнанги на детей нападают домашние собаки. Как минимум двое маленьких горожан пострадали от укусов безнадзорных питомцев.

Рита Теркина
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