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31 января 2018
30 января 2018
29 января 2018
15:49  31 января 2018 0

Тюменский наркоман убил сожителя, заподозрив, что тот заразил его ВИЧ

Приговор Юрию Касьяненко. Курган, подследственный, полиция, заключенный, наручники
В настоящее время обвиняемый заключен под стражуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Тюмени обвиняется в убийстве своего сожителя, с которым они периодически вместе выпивали и принимали наркотики. Поводом для убийства стали подозрения, что приятель заразил его ВИЧ. Уголовное дело в отношении 44-летнего обвиняемого направлено в суд, сообщается на сайте прокуратуры Тюменской области.

Как следует из материалов дела, мужчины познакомились около двух лет назад в больнице. Обвиняемый знал, что у его знакомого ВИЧ-инфекция. В прошлом году у обвиняемого мужчины также был выявлен ВИЧ в четвертой стадии вторичного заболевания в прогрессирующей фазе. При этом он не прекратил общаться с приятелем — даже переехал к нему. Однако во время очередной пьянки фигурант дела стал обвинять сожителя в том, что тот заразил его опасной инфекцией, и ударил ножом. Потерпевший скончался. Однако обвиняемый не учел тот факт, что стадия 4А обычно развивается через 6-10 лет с момента заражения, а мужчина был знаком с потерпевшим порядка двух лет.

Тюменца задержала полиция, по решению суда он был заключен под стражу. Мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Местная прокуратура направила материалы дела в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Ранее «URA.RU» сообщало о громком деле в Тюмени с участием наркоманов. Брат и сестра, когда у них закончились деньги на дозы, совершили несколько преступлений, в том числе жуткое убийство продавщицы. Им грозит пожизненное заключение.

По информации «Русской планеты», наркомания, особенно употребление героина инъекционным путем, является самой серьезной угрозой заражения ВИЧ-инфекцией на Урале. Отмечается также, что Тюменская область вошла в число регионов с повышенным уровнем заболеваемости вирусом иммунодефицита человека.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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